Молитвы Иерусалимская икона Божией Матери: об облегчении прощания с усопшим, для долгих путешествий, в пору очень тяжелых болезней

Святой образ существует очень долго, за всю его историю известно много достоверных случаев, когда благодаря иконе люди избавлялись от страшных недугов: слепые обретали зрение, а парализованные люди обретали подвижность конечностей. Известны два случая, когда коллективная молитва Иерусалимской Богоматери спасала города от эпидемии чумы и холеры.
Молитва помогает в предотвращении пожаров, наводнений, катастроф и несчастных случаев.
О чем молятся.
1. Молятся в преддверии скорбного события.
2. От избавления телесных и душевных недугов.
3. Молятся коллективно, для того чтобы враг не вторгся в границы города.
4. Перед тем, как поехать в дальнюю дорогу, чтобы не попасть в неприятности.
5. Просят о семейном благополучии, о рождении детей.
Богоматерь считается покровительницей женщин, поэтому чаще всего к ней обращаются именно они. Божья Матерь заступница семей и их семейного очага. Поэтому обращаться к святому образу с просьбой увести мужа из семьи не стоит, так же как и с корыстными просьбами тоже. Такого рода молитвы не будут услышаны ликом. Богоматерь помогает только тем людям, которые просят с верой и искренностью, помыслы должны быть чисты, а сердце открыто к молитве. Часто матери обращаются в своих молитвах к святой с просьбами о защите чад своих, о даровании им ума, об ответственном отношении к учебе. Женщины просят об исцелении мужей, об избавлении от пагубной привычки, которая разрушает семейное благополучие и здоровье супруга.
Молитва в пору очень тяжелых болезней.
Молитва для долгих путешествий.
Молитва об облегчении прощания с усопшим.