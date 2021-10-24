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Молитвы Иерусалимская икона Божией Матери: об облегчении прощания с усопшим, для долгих путешествий, в пору очень тяжелых болезней

5:00:0110/24/2021,Анна Филатова
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Богоматерь считается покровительницей женщин, поэтому чаще всего к ней обращаются именно они.

Молитва к богоматери помогает в предотвращении пожаров, наводнений, катастроф и несчастных случаев.
Молитва к богоматери помогает в предотвращении пожаров, наводнений, катастроф и несчастных случаев. Фото: Рixabay.com

Святой образ существует очень долго, за всю его историю известно много достоверных случаев, когда благодаря иконе люди избавлялись от страшных недугов: слепые обретали зрение, а парализованные люди обретали подвижность конечностей. Известны два случая, когда коллективная молитва Иерусалимской Богоматери спасала города от эпидемии чумы и холеры.

Молитва помогает в предотвращении пожаров, наводнений, катастроф и несчастных случаев.

О чем молятся.

1. Молятся в преддверии скорбного события.
2. От избавления телесных и душевных недугов.
3. Молятся коллективно, для того чтобы враг не вторгся в границы города.
4. Перед тем, как поехать в дальнюю дорогу, чтобы не попасть в неприятности.
5. Просят о семейном благополучии, о рождении детей.

Богоматерь считается покровительницей женщин, поэтому чаще всего к ней обращаются именно они. Божья Матерь заступница семей и их семейного очага. Поэтому обращаться к святому образу с просьбой увести мужа из семьи не стоит, так же как и с корыстными просьбами тоже. Такого рода молитвы не будут услышаны ликом. Богоматерь помогает только тем людям, которые просят с верой и искренностью, помыслы должны быть чисты, а сердце открыто к молитве. Часто матери обращаются в своих молитвах к святой с просьбами о защите чад своих, о даровании им ума, об ответственном отношении к учебе. Женщины просят об исцелении мужей, об избавлении от пагубной привычки, которая разрушает семейное благополучие и здоровье супруга.

Молитва в пору очень тяжелых болезней.


Молитва для долгих путешествий.


Молитва об облегчении прощания с усопшим.


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церковьмолитвачудо
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