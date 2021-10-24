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В Саратове погиб мужчина при попытке распилить снаряд болгаркой

2:42:3710/24/2021
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Боеприпас сдетонировал и взорвался. Спасти пострадавшего не удалось. Следствие назначило судебно-медицинскую и взрыво-техническую экспертизы.

Мужчина погиб при попытке распилить снаряд во дворе своего дома в Саратове. Фото: СКР

Следственное управление СКР по Саратовской области начало проверку по факту гибели 56-летнего жителя Заводского района Саратова. В субботу днем мужчина во дворе своего дома на Ростовском проезде пилил болгаркой военный снаряд. Он сдетонировал и прогремел взрыв.

Прибывшие на место спасатели и медики пытались спасти пострадавшего, но он скончался от полученных ранений на месте взрыва.

Следователь назначил судебно-медицинскую и взрыво-техническую экспертизы.

"Организована доследственная проверка по факту смерти 56-летнего мужчины. По предварительным данным, днем 23 октября 56-летний мужчина, находясь на придомовой территории своего частного домовладения, при помощи болгарки распиливал снаряд, в результате чего произошел его разрыв. Прибывшие на место спасатели областной службы спасения и медики скорой помощи провели комплекс реанимационных мероприятий, но спасти мужчину не удалось", -  сообщили в региональном управлении СКР.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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