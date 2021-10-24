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В Екатеринбурге опустели отделы полиции из-за вспышки коронавируса: Решили проверить огневую и физподготовку

3:16:5610/24/2021
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В октябре у сотрудников городских отделов МВД решили впервые за три года принять зачеты. Теперь работать некому.

В полиции не все могут работать
В Екатеринбурге полицейские массово заражаются коронавирусом в ходе сдачи зачетов. Фото: Рixabay

В Екатеринбурге решение принять зачеты у полицейских по боевой, правовой и физической подготовке может обернуться тем, что отделы полиции останутся без сотрудников. Массовое скопление людей в спортзалах и тирах вызвало всплеск заболеваемости коронавирусом, передает E1.RU со ссылкой на собственные источники в силовых ведомствах.

— В 2019 и 2020 годах итоговую проверку не проводили. А сейчас решили, что надо. В итоге отделы приезжают группами по 40–50 человек и толпой набиваются в маленький тир или спортивный зал. Народу проходит куча, постоянный контакт, в том числе при зачетах по рукопашке, ни дезинфекции нормальной, ни социальной дистанции. Устроили столпотворение, - цитирует издание свой источник.

Столпотворение уже привело к массовому заболеванию ковидом. Под угрозой нормальная работа отделов полиции. А следом запланирована сдача зачетов в управлении МВД по Екатеринбургу.

Впрочем, официального подтверждения в главке МВД не дали, отправив журналистов за информацией в Роспотребнадзор.

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От редакции

Как иначе принять зачеты?

Аноним, 24 октября 2021 4:55:35
НВР:
Как иначе принять зачеты?
Отменить ковид.
А то ловить бесмасочников будет нельзя бес зачёта.
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Аноним, 24 октября 2021 5:29:15
НВР:
Зачёты по чему? Как бить дубиной людей? Приезжать по факту? Пытать в СИЗО?
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