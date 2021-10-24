В Екатеринбурге опустели отделы полиции из-за вспышки коронавируса: Решили проверить огневую и физподготовку

В Екатеринбурге решение принять зачеты у полицейских по боевой, правовой и физической подготовке может обернуться тем, что отделы полиции останутся без сотрудников. Массовое скопление людей в спортзалах и тирах вызвало всплеск заболеваемости коронавирусом, передает E1.RU со ссылкой на собственные источники в силовых ведомствах.
— В 2019 и 2020 годах итоговую проверку не проводили. А сейчас решили, что надо. В итоге отделы приезжают группами по 40–50 человек и толпой набиваются в маленький тир или спортивный зал. Народу проходит куча, постоянный контакт, в том числе при зачетах по рукопашке, ни дезинфекции нормальной, ни социальной дистанции. Устроили столпотворение, - цитирует издание свой источник.
Столпотворение уже привело к массовому заболеванию ковидом. Под угрозой нормальная работа отделов полиции. А следом запланирована сдача зачетов в управлении МВД по Екатеринбургу.
Впрочем, официального подтверждения в главке МВД не дали, отправив журналистов за информацией в Роспотребнадзор.
Как иначе принять зачеты?
Отменить ковид.
А то ловить бесмасочников будет нельзя бес зачёта.
Зачёты по чему? Как бить дубиной людей? Приезжать по факту? Пытать в СИЗО?