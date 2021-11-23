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Календарь питания по дням в Рождественский пост 2021-2022 года: запреты и важные обязанности верующих на все 40 дней

8:00:5411/23/2021
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Осталось совсем немного времени до начала Рождественского поста. Это время подарит всем верующим возможность подготовиться к рождению Иисуса Христа.

икона, крест, вода, хлеб
Рождественский пост, по традиции, начинается 28 ноября 2021 года и длится до 6 января 2022 года. Pxfuel.com

28 ноября Русской православной церковью начнет соблюдаться Рождественский пост, который продлится 40 дней, вплоть до 6 января — кануна Рождества Христова. Период поста станет идеальной возможностью всех верующих подготовиться и телом, и духом к Рождеству Иисуса. Однако для этого мало соблюсти один только пост. Необходимо придерживаться ряда правил и не нарушать запреты.

Запреты и обязанности в Рождественский пост:

В период Рождественского поста нужно молиться Господу Богу и посещать храм. Это важная часть всего 40-дневного срока требует определенную часть личного времени. Необходимо заранее, до начала поста, сделать план, когда вы сможете отвлечься от повседневности и помолиться.

С 28 ноября по 6 января категорически запрещено веселиться, танцевать и петь в качестве развлечения, посещать свадьбы, пить алкоголь в большом количестве, а также курить. Кроме этого, важно воздерживаться от сексуальных отношений. Рождественский пост влияет не только на то, что мы едим и пьем. Это время воздержания от зависимостей и соблазнов.

Кроме этого, крайне важно на протяжении всего поста отказываться от животной пищи. В некоторые дни можно кушать рыбу, но об остальном можно забыть: мясо, молочные продукты, яйца. Однако стоит понимать, что пост не является крестом на правильном питании, вкусной и сытной еде. Это не так. Во время поста можно кушать хорошо, так как календарь питания позволяет выбирать, что приготовить из определенного набора продуктов.

С помощью календаря каждый желающий сможет питаться, согласно требованиям церкви.

Календарь питания во время Рождественского поста:

Календарь с 28 ноября по 11 декабря
Календарь с 28 ноября по 11 декабря

Календарь с 12 декабря по 6 января
Календарь с 12 декабря по 6 января

Отметим, что не все верующие должны соблюдать Рождественский пост. Чтобы не навредить своему здоровью и не обострить хронические заболевания, от него могут и даже должны отказаться больные и пожилые люди, а также беременные и кормящие женщины.

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Рождество ХристовоРождественский посткалендарь питания
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