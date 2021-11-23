Календарь питания по дням в Рождественский пост 2021-2022 года: запреты и важные обязанности верующих на все 40 дней

28 ноября Русской православной церковью начнет соблюдаться Рождественский пост, который продлится 40 дней, вплоть до 6 января — кануна Рождества Христова. Период поста станет идеальной возможностью всех верующих подготовиться и телом, и духом к Рождеству Иисуса. Однако для этого мало соблюсти один только пост. Необходимо придерживаться ряда правил и не нарушать запреты.
Запреты и обязанности в Рождественский пост:
В период Рождественского поста нужно молиться Господу Богу и посещать храм. Это важная часть всего 40-дневного срока требует определенную часть личного времени. Необходимо заранее, до начала поста, сделать план, когда вы сможете отвлечься от повседневности и помолиться.
С 28 ноября по 6 января категорически запрещено веселиться, танцевать и петь в качестве развлечения, посещать свадьбы, пить алкоголь в большом количестве, а также курить. Кроме этого, важно воздерживаться от сексуальных отношений. Рождественский пост влияет не только на то, что мы едим и пьем. Это время воздержания от зависимостей и соблазнов.
Кроме этого, крайне важно на протяжении всего поста отказываться от животной пищи. В некоторые дни можно кушать рыбу, но об остальном можно забыть: мясо, молочные продукты, яйца. Однако стоит понимать, что пост не является крестом на правильном питании, вкусной и сытной еде. Это не так. Во время поста можно кушать хорошо, так как календарь питания позволяет выбирать, что приготовить из определенного набора продуктов.
С помощью календаря каждый желающий сможет питаться, согласно требованиям церкви.
Календарь питания во время Рождественского поста:
Отметим, что не все верующие должны соблюдать Рождественский пост. Чтобы не навредить своему здоровью и не обострить хронические заболевания, от него могут и даже должны отказаться больные и пожилые люди, а также беременные и кормящие женщины.