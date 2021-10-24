Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
24.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске 17-летний угонщик ГАЗа наехал на бордюр и сбежал

3:57:0610/24/2021
0

Как установили оперативники, подозреваемый проник в кабину машины и, соединив провода зажигания, завел двигатель.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде подписки о невыезде. Фото: "Курьер.Среда"

В Бердске полицейские оперативно раскрыли угон автомобиля, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

Как стало известно, ночью 21 октября в отдел полиции по Бердску поступило заявление от 70-летнего горожанина об угоне принадлежащего ему автомобиля ГАЗ.

Ущерб он оценил в 50 тысяч рублей.

Сотрудники полиции в ходе проведения оперативной работы установили и задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний бердчанин, который ранее не привлекался к уголовной ответственности.

-Подозреваемый проник в кабину машины и, соединив провода зажигания, завел двигатель. Проехав несколько метров он не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень и скрылся, - рассказали подробности в полицейском ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Молодого человека до суда отпустили под подписку о невыезде.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
не справился с управлениемугон автомобилябордюрный каменьГУ МВД по НСО
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Просто хотел покататься?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

О чем молятся одной из самых любимых икон верующих Богоматери - Иерусалимской иконе Божией Матери: в скорби, об исцелении, от эпидемии
4:00:51 10/24/2021
О чем молятся одной из самых любимых икон верующих Богоматери - Иерусалимской иконе Божией Матери: в скорби, об исцелении, от эпидемии
БердскВ Бердске 17-летний угонщик ГАЗа наехал на бордюр и сбежал
3:57:06 10/24/2021
В Бердске 17-летний угонщик ГАЗа наехал на бордюр и сбежал
В Орске расчлененное женское тело обнаружили в чемодане на мусорке: Подозреваемый в убийстве уже признался
3:33:16 10/24/2021
В Орске расчлененное женское тело обнаружили в чемодане на мусорке: Подозреваемый в убийстве уже признался
Что категорически нельзя делать верующим на праздник Иерусалимская икона Божией Матери 25 октября
3:30:46 10/24/2021
Что категорически нельзя делать верующим на праздник Иерусалимская икона Божией Матери 25 октября
В Екатеринбурге опустели отделы полиции из-за вспышки коронавируса: Решили проверить огневую и физподготовку
3:16:56 10/24/2021
В Екатеринбурге опустели отделы полиции из-за вспышки коронавируса: Решили проверить огневую и физподготовку
Иерусалимская икона Божией Матери: чудеса иконы и как апостол Лука написал чудотворную икону
3:00:57 10/24/2021
Иерусалимская икона Божией Матери: чудеса иконы и как апостол Лука написал чудотворную икону
В Саратове погиб мужчина при попытке распилить снаряд болгаркой
2:42:37 10/24/2021
В Саратове погиб мужчина при попытке распилить снаряд болгаркой
Почему в день памяти трех мучеников Прова, Тараха и Андроника строжайше запрещено стирать и пинать домашних животных
2:30:57 10/24/2021
Почему в день памяти трех мучеников Прова, Тараха и Андроника строжайше запрещено стирать и пинать домашних животных
С Днем ООН: поздравления всем, кому дорог мир во всем мире, в международный праздник 24 октября
2:15:14 10/24/2021
С Днем ООН: поздравления всем, кому дорог мир во всем мире, в международный праздник 24 октября
25 октября – день памяти мучеников Прова, Тараха и Андроника: история святых и очень строгие запреты для верующих
2:00:35 10/24/2021
25 октября – день памяти мучеников Прова, Тараха и Андроника: история святых и очень строгие запреты для верующих