В Бердске 17-летний угонщик ГАЗа наехал на бордюр и сбежал

В Бердске полицейские оперативно раскрыли угон автомобиля, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.
Как стало известно, ночью 21 октября в отдел полиции по Бердску поступило заявление от 70-летнего горожанина об угоне принадлежащего ему автомобиля ГАЗ.
Ущерб он оценил в 50 тысяч рублей.
Сотрудники полиции в ходе проведения оперативной работы установили и задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний бердчанин, который ранее не привлекался к уголовной ответственности.
-Подозреваемый проник в кабину машины и, соединив провода зажигания, завел двигатель. Проехав несколько метров он не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень и скрылся, - рассказали подробности в полицейском ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Молодого человека до суда отпустили под подписку о невыезде.