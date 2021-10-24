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Гонорары Ксении Собчак и Анны Лорак на шикарной свадьбе экс-сенатора Вавилова в Италии посчитали эксперты

5:30:5110/24/2021
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Празднование бракосочетания происходило на берегу Комо. Молодых поздравляли «очень дорогие» звезды шоу-бизнеса. Не исключают, что веселились на криминальные деньги.

Вавилов с молодой женой. Фото: @sofi_delua/Instagram

Бывший российский сенатор Андрей Вавилов и Софи-Антуанетта Дилуа поженились и отпраздновали одну из самых шикарных и дорогих свадеб за последние годы. Весь свет собрался в Италии на берегу озера Комо. Веселье проходило в выкупленном отеле Grand Hotel Tremezzo, в котором один номер стоит 600 евро. И затраты на проведение торжества были подсчитаны специалистами.

На сайте концертного агентства concert-star.ru стоимость выступления украинской певицы Ани Лорак заявлена в сумму 25-30 тысяч евро. Певец Эмин берет еще больше — в своем интервью Ксении Собчак артист однажды рассказал, что на частных мероприятиях выступает редко, и его «ценник» находится в районе отметки в 100 тысяч евро.

Ксения Собчак могла оценить свою работу в сумме размером 40-50 тысяч евро. Бюджет свадьбы был оценен в огромные деньги - только кольцо невесты могло стоить не меньше 300 тысяч долларов.

В СМИ вопрошают - на какие деньги бывший политик гуляет такую шикарную свадьбу? Журналист-расследователь Олег Лурье в интервью МИЦ «Известия» рассказал, что эти средства Вавилов получил из российского бюджета — в его «список подвигов» входит криминальная схема по хищению государственных средств во время предвыборной кампании Бориса Ельцина, помощь в получении займа банку «Национальный кредит», он также проходил свидетелем по делу о хищении правительственного кредита на 230 миллионов долларов.

Лурье заключил, что все потраченные деньги на гонорары певцами ведущей для политика не такие уж и большие траты, сообщает 5-tv.ru.

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деньгисвадьбаогромные расходыАндрей Вавилов
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