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У трех знаков зодиака 24 октября 2021 года будет сказочно отличный день

5:47:4310/24/2021,Кейт Роуз
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Действия и мысли сталкиваются под Солнцем Скорпионом и Луной в Близнецах, побуждая нас начать новый путь вперед в нашей жизни и устранить незакрепленные концы, которые мешают нам сделать именно это.

Начиная первый полный день Сезона Скорпионов, мы все еще находимся в новом ритме, позволяя преодолевать свои самые темные чувства и проливать свет на них. Фото: Pixabay.com

Начиная первый полный день Сезона Скорпионов, мы все еще находимся в новом ритме, позволяя преодолевать свои самые темные чувства и проливать свет на них, пишет yourtango.com.

Но чувствовать - значит жить, и с активной энергией Близнецов мы будем чувствовать себя обязанными действовать.

Означает ли это погружение глубоко в себя, говоря правду другим или даже создание следующего курса действий для нашего жизненного пути.

Вместе энергия Скорпиона и Близнецов будет побуждать нас использовать то, что мы чувствуем, в качестве топлива.

К счастью, сегодня не происходит никаких других аспектов, а это означает, что у нас есть время не только на то, чтобы осесть в этой энергии, но и на то, чтобы Меркурий и Юпитер недавно повернули прямо, что для многих стало поворотным моментом в их путешествии.

Возможность использовать энергию в своих интересах не всегда означает, что это легко или приятно, но мы готовы делать то, что необходимо для того, чтобы иметь такую ​​жизнь, которую мы хотим.

Вот о чем сегодня все.

Мы сможем мыслить и обрабатывать более ясно и глубоко, что позволит нам увидеть истину того, что мы чувствуем или желаем.

Мы сможем отделить себя от наших страхов или даже обусловить себя тем, чего ожидать, чтобы мы могли быть свободны не просто быть самими собой, но и воспользоваться открывающейся перед нами возможностью.

Потому что мы обнаружим, что всегда самое подходящее время для изменений, к которым мы стремились.

Знаки зодиака, у которых 24 октября 2021 года будет отличный день:

Рыбы (19 февраля - 20 марта).

Теперь, когда мы находимся в Сезон Скорпиона, вы - товарищ по водному знаку, и вы почувствуете себя более как дома внутри себя и, вероятно, получите такую ​​энергию, которой не были в течение некоторого времени. Наслаждайтесь этой энергией и покоем, которые дает чувство уверенности и безопасности на своем жизненном пути.

Конечно, необходимо внести изменения, но в вашем случае это больше касается того, чтобы вы говорили о том, что вам нужно, чтобы осуществить мечты, которые у вас есть.

Для вас мечты - важная часть жизни. Вам нужно иметь возможность постоянно мечтать, размышлять, меняться, а затем мечтать о новом сне.

Но, идя своим путем с другим, вам также нужно чувствовать, что вы можете сделать это с ними. Что вы можете вместе мечтать и воплощать их в жизнь.

Независимо от того, сколько раз что-то не работало раньше, это не означает, что они не могут работать сейчас, это означает только то, что вам нужно дать этому возможность.

Не бойтесь открыться и поговорить о своих мечтах со своим партнером в это время или даже с друзьями и семьей; кто бы ни был важным членом вашего племени. Потому что это откроет вам будущее, о котором вы мечтаете.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря).

Должны быть ясность и уверенность, которые проникают в ваше сердце, заставляя вас чувствовать себя готовым и вдохновленным, чтобы сделать следующие шаги вашего пути.

Часто, будучи философом, вы можете смотреть на вещи с разных точек зрения и разыгрывать различные исходы.

Хотя это может быть полезно, оно также может отпугнуть вас от того, чего вы действительно хотите, если вы позволите себе отговорить себя от этого.

Возьмите энергию сегодняшнего дня и глубоко погрузитесь в то, что удерживало вас от следующих шагов, и позвольте себе увидеть эту новую энергию, которая пришла в качестве уверенности, чтобы сделать то, что нужно сделать.

Правда в том, что вы всегда сможете найти причину, по которой что-то не сработает ни в одной ситуации, но нужно искать причину, по которой это будет.

Все всегда происходит так, как задумано, и хотя, возможно, раньше вы не чувствовали себя так уверенно при принятии решения, это не означает, что вы не сейчас.

Вы склонны впитывать эти отрицательные низшие вибрационные чувства и верить им с большей готовностью, чем положительные высшие. Наслаждайтесь своими чувствами, оцените себя, а затем примите, что это ваша правда, поэтому нет причин не действовать в соответствии с ней.

Весы (23 сентября - 22 октября).

После тяжелого начала Сезона Скорпионов вы должны погрузиться в энергию и научиться размышлять и чувствовать благодарность за путешествие за последний месяц.

Для вас было много важных моментов, когда вы смогли защитить себя и отстоять то, что вы заслуживаете.

Это нормально - иметь моменты, когда вы думаете о возвращении в свою зону комфорта, но когда они у нас возникают, это обычно потому, что мы боремся с тем, что будет дальше.

Используйте сегодняшнюю энергию, чтобы дать волю своим чувствам. С активной Луной в Близнецах вы должны иметь возможность фантазировать о том, что вы хотите для себя в будущем, независимо от того, насколько логичным это может показаться.

И поскольку с этой энергией мы стремимся пробовать что-то новое или расширять себя, это также позволяет вам примерить другую личность.

Сделай что-нибудь другое. Будьте кем-то другим. Попробуйте что-нибудь другое. В конце концов, если мы хотим других результатов, мы должны начать именно с этого.

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