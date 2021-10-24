Гороскоп на неделю 25-31 октября 2021 года для каждого знака зодиака

Ваш гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака во время Солнца в Весах и ретроградного Сатурна.
У нас впереди особая неделя, в которой будет много положительных моментов, а также несколько сложных, пишет yourtango.com.
Луна быстро перемещается между созвездиями, и мы будем испытывать ее влияние, поскольку она Трин Юпитер, Нептун и Марс, когда она убывает в Раке, поскольку ее Секстиль Уран находится в оппозиции к Плутону и квадратам Меркурия.
К концу выходных мы будем отмечать земной праздник Хеллоуин. Мы также испытаем любовный эффект Венеры, поскольку она расширяется с позитивом, когда она находится в секстиле Юпитера. Мы также познаем ревность и собственничество, когда Луна окажется в квадрате с Марсом 28-го числа.
Наш самый сложный день будет 30 октября, когда у нас будет Марс в Скорпионе, Солнце в квадрате Сатурна и Луна в секстиле с Марсом. В целом, если мы разберем его по отдельным людям, то нас ожидает в основном положительная неделя.
Нас будут проверять, и мы поднимемся над нашими проблемами. Будет несколько моментов сжигания эго для определенных знаков и пара невероятных ударов удачи, а также возможность для одного из двух разбитых сердец на этом пути.
Гороскоп на неделю 25 - 31 октября 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреля).
На этой неделе ты будешь удерживать форт, Овен, а это значит, что на работе возникнет какая-то внутренняя борьба, и тебе придется вернуть всех к здравомыслию. Это также может быть домашняя проблема, когда вы являетесь «главой» семьи, и вам придется вернуть порядок в ситуации, которая кажется хаотичной. Нравится вам это или нет, но вы тот человек, к которому на этой неделе обращаются за помощью. Вы можете принять это как настоящий Овен и взять на себя роль лидера; он подойдет вам, и ваше присутствие будет полезным в этом отношении.
Телец (20 апреля - 20 мая).
Необходимо принять финансовое решение, и оно будет сбивать с толку и иметь важное значение. Это спонтанный момент, поэтому вам придется полагаться на свою интуицию. Это не то, что было вечно и ждало, когда вы примете решение. Это строго связано с этой неделей и потребует вашего внимания. Хотя это хорошая идея, не занимайте слишком много времени, так как ваш выбор будет приносить вам деньги. Передайте это, и вы потеряете эту возможность. Пора мозгов, Телец, принимать решение.
Близнецы (21 мая - 20 июня).
Эта неделя может принести вам небольшое разочарование, поскольку кажется, что был составлен план, который не будет реализован. Это вполне может быть связано с путешествием - возможно, тур был отменен или шоу, которое вы хотели посетить. Это также могло быть связано с Хеллоуином - было ли что-то, что вы хотели сделать, а может и не сбыться? Неделя - это ожидание; вы будете ждать чужого слова, чтобы узнать, где вы приедете на это мероприятие или нет. Судя по звездам, это похоже на «нет».
Рак (21 июня - 22 июля).
В вашей жизни есть кто-то, кто даст вам понять, что оба на вашей стороне - и что они будут защищать вас. Этот человек очень ревнив и властен и может причинить вам горе. Они выступают в роли защитников вашей жизни, но хотят большего. На этой неделе вы можете почувствовать клаустрофобию в их «любви» и задуматься, нужен ли вам такой человек в своей жизни. Они подобны смешанному благословению; С одной стороны, они дают вам то, что вам нужно, а с другой - слишком много просят взамен.
Лев (23 июля - 22 августа).
Эта неделя откроет вам глаза на кого-то в вашей жизни, кто может вам лгать. Это тот, кому вы доверяете всем своим сердцем, и тем не менее, этот человек не был с вами прямо сейчас; это не обязательно может быть партнер или любовный интерес, но это тот, кто хорошо вас знает, которого вы знаете точно так же, за исключением этой единственной информации, которая еще не была раскрыта. Также есть шанс, что то, во что вы верили, не то, что вы думаете. Эта неделя может вызвать у вас незащищенность, поскольку вы не уверены в том, что является правдой, а что - ложью.
Дева (23 августа - 22 сентября).
В целом, Дева, тебя ждет блестящая неделя. И самое время, согласны? Вы прошли через ад на работе, и вы действительно на грани своего остроумия. Это неделя, когда все эти невзгоды, кажется, остались позади. Внезапно у вас появляется надежда - и мечты, которые вы хотите осуществить. Что бы ни случилось на этой неделе, это вдохновляет вас. Теперь вы думаете о поездках, планах и отпусках. Теперь вы чувствуете, что можете выжить во всем; позвольте скептикам вашей жизни просто уйти.
Весы (23 сентября - 22 октября).
Это будет поистине сладкая неделя для вас. Вы имеете в виду то, что говорите, и вы говорите то, что имеете в виду - и в вашей жизни есть кто-то, кто извлечет выгоду из всей вашей доброты и честности. Возможно, вы влюблены и хотите сделать что-то прекрасное для человека , в которого влюблены. Это отличная неделя, чтобы проявить любовь, купить подарки и посмотреть на чье-то лицо, когда вы удивите его позитивным вниманием. На этой неделе вы сделаете кого-то очень счастливым, Весы, и это чувство останется у вас надолго.
Скорпион (23 октября - 21 ноября).
На этой неделе вас ожидает полная неразбериха. Ничего подобного, с чем ты не справишься, но это серьезная проблема, и ты действительно не был готов к таким испытаниям. Вам суждено принять решение. Это решение в конечном итоге важно, и сама мысль о том, что оно ложится на ваши плечи решающим фактором, злит вас и вызывает противоречие. Вы чувствуете, что у вас недостаточно фактов, чтобы принять это решение, и все же никого вокруг вас не волнует. Это на тебе, нравится тебе это или нет.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря).
В течение этой недели вы будете исключать себя из общей картины, а это означает, что вы чувствуете, что в это время для вас лучше всего отказаться от социальных занятий, чтобы вы могли проводить время в одиночестве в своих мыслях. Вы не в хорошем настроении и не в плохом настроении - вы всю неделю находитесь в созерцательном настроении, и это принесет вам мир добра. Мы бы посоветовали не прогонять людей прочь; да, у вас будет драгоценное время наедине с собой, но вы не должны быть настойчивыми, когда просите, чтобы вас оставили в покое.
Козерог (22 декабря - 19 января).
Радость миру - твой девиз на неделю, Козерог. Вы будете собираться с друзьями и получать удовольствие от жизни. Вы один из самых счастливчиков на этой неделе - ваши звезды работают в вашу пользу до такой степени, что вы не видите ничего, кроме добра. Вы также будете продуктивны и успешны в течение недели, и по мере того, как дни будут продолжаться, ситуация станет только лучше. К концу недели вы будете сиять и счастливы. Если вы собираетесь «обмануть или лечить», тогда оставайтесь в безопасности и получайте удовольствие!
Водолей (20 января - 18 февраля).
Эта неделя посвящена поддержанию того, над чем вы так много работали. Это рабочая неделя, которая заставит вас задуматься, нравится ли вам ваша работа или нет, но она также поставит вас в ситуацию, когда вы, возможно, захотите уйти с работы. Иногда вам кажется, что все, что вы делаете, - это работа, и что она того не стоит, что вам недоплачивают и вы слишком много работаете, и вполне возможно, что вы так и будете. Эта неделя не показывает перемен, но показывает сожаление и тяжелый труд. Это неделя для рассмотрения новой работы - есть над чем подумать.
Рыбы (19 февраля - 10 марта).
На этой неделе, Рыбы, будет много воспоминаний о прошлом. Вы можете задаться вопросом, было ли тогда лучше, чем сейчас. Хотя в настоящее время вам ничего не угрожает, ваша голова будет романтизировать прошлое, как если бы оно было гораздо лучшим местом, чем то, где вы находитесь сейчас. Вы будете учитывать допущенные ошибки, но не увидите, насколько вы выросли из-за этих ошибок. Вы сейчас находитесь в хорошем месте в своей жизни, Рыбы, хотя на этой неделе вы можете почувствовать иное.