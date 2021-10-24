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Загадочную смерть 14-летнего сироты расследуют на Урале: Свидетеля говорят об угрозах

6:39:0010/24/2021
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В Верхней Пышме тело подростка нашли с пакетом на голове. Местные жители считают, что семиклассника забила до смерти компания сверстников, родители которых не последние люди. У СК другое мнение.

Скорая помощь прибыла на вызов, но подросток скончался в реанимации. Фото: Flickr

В Верхней Пышме расследуют смерть подростка, который воспитывался бабушкой после гибели родителей.

14-летний парень был найден мертвым с пакетом на голове 16 октября. Происшествие произошло по улице Петрова, 14. Местные жители уверены, что семиклассник стал жертвой группы подростков из четырех человек, родители которых влиятельные люди.

В полиции и Следственном комитете так не считают, по их данным, школьник купил газовый баллончик и надышался им до смерти.

— При внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти и избиения нет (в том числе зубы подростка целы). Следственным отделом по городу Верхняя Пышма СУ СКР по Свердловской области по факту смерти подростка проводится доследственная проверка. Процессуальная проверка продолжается, по ее итогам будет принято процессуальное решение, — сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

В полиции сообщили, что у них зафиксирован факт покупки несовершеннолетним газового баллона — это подтвердила продавец. В ведомстве считают, что парень вызвал по телефону друга и на его глазах надышался газом. Он упал около подъезда, куда была вызвана «скорая помощь». Смерть произошла в реанимации.

Местные жители считают, что парня затащили в барак, избили, а потом надели на голову пакет с газом. По их словам идет запугивание свидетелей происшествия и бабушки погибшего, сообщает E1.RU.

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