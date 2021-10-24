Как вы умрете, согласно вашей астрологической карте и знаку зодиака

Вы когда-нибудь слышали о медицинской астрологии и о том, как она может предсказать вашу смерть, используя вашу карту рождения, гороскоп и знак зодиака?
Это не каламбур, но большинство людей до смерти напуганы Мрачным Жнецом. В зависимости от того, где вы ходили в церковь в молодости, вы можете верить, что после жизни нет ничего после смерти. Или вы можете верить, что вас осудит разгневанный Бог, который отправит вас в ад, если вы не будете достаточно хороши в этой жизни, пишет yourtango.com.
Астрология, ваш знак зодиака, ваша карта гороскопа и Таро содержат совсем другое послание, и, возможно, поэтому организованная религия смутно относится к этим оккультным исследованиям.
Согласно астрологии, никакой Бог не планировал нашу жизнь здесь - это мы.
Наши души решили, что они хотят испытать и чему научиться, пока мы здесь, в этой жизни, и хотя у нас было руководство от Бога и старых душ, когда мы планировали свое пребывание здесь, они ничего не заставляли нас делать.
Когда мы умрем, согласно преданиям, мы предстанем перед этими более старыми, более просвещенными душами, чтобы пересмотреть свою жизнь и решить, довольны ли мы своим выбором: узнали ли мы то, что пришли учить, и выросли ли мы мы намеревались.
Расположение узлов Луны в вашей карте рождения многое говорит о том, что вы узнали в своих прошлых жизнях и что вы намеревались узнать, проживая свою жизнь в этой.
Но перед тем, как пройти этот процесс глубокого обучения, мы должны пройти через портал: смерть, саму себя.
Многих из нас это пугает, потому что, как все мы знаем, смерть - это не всегда мирный процесс. Наши астрологические карты действительно говорят о том, как мы умрем. Однако для того, чтобы найти эти индикаторы в своей астрологической карте, не смотрите на свой солнечный знак!
Одна школа мысли говорит нам, что знак, в который попадает ваша imum coeli, предсказывает обстоятельства смерти. Другой считает, что эту информацию легче раскрыть по знаку, в который попадает куспид восьмого дома, и по знаку, в котором находится планета Плутон.
Если вы мало читали об астрологических знаках и гороскопах, несомненно, вы полностью запутались! Не бойся! Я собираюсь показать вам карту моего покойного мужа, чтобы помочь вам определить эти области.
Чтобы найти их в своей собственной карте, вам нужен хороший бесплатный онлайн-сайт и точная дата, время и место рождения.
Натальная карта рождения.Глядя на эту астрологическую карту, вы заметите, что она разделена, как спицы на колесе, и деления пронумерованы. Это дома , и линии, разделяющие дома, называются куспидами.
Куспид восьмого дома - это линия между числами 7 и 8, и если вы проследите линию до края колеса, вы увидите, что она указывает на знак Рыб. Итак, куспид восьмого дома на этой карте расположен в Близнецах.
Где-то внизу каждой диаграммы вы увидите, что одна из спиц тяжелее и помечена как «IC». Это imum coeli, самая нижняя часть диаграммы. (Вот почему это связано с Аидом и смертью.) Здесь это в знаке Овна.
Медицинская астрология - это специальность в этой области, которая говорит нам, что разные знаки зодиака управляют разными частями тела.
Медицинская астрология очень сложна, но если ваш куспид восьмого дома, ваш IC или Плутон в вашей карте попадают в один из этих знаков, проблема в этой области тела может заключаться в том, что вы делаете.
Исследуя примеры, я обратил внимание на то, что многие гороскопы не подчиняются этим теориям, когда я их искал. В карте рождения за картой рождения все люди, которых я искал, видели, за исключением случая, когда не было указано время рождения и карта не была полной.
Смерть от почечной недостаточности, как ни странно, кажется исключением из этой теории, поскольку в каждой зодиакальной карте, которую я мог найти со смертью от почечной недостаточности, не было ни одного из этих элементов в Весах.
Во всех других случаях, когда смерть была указана как «X как осложнение Y», когда натальная карта не согласуется с X как причиной смерти, она действительно согласуется с Y. Медицинские астрологи могут что-то здесь сказать.
С учетом сказанного, вот как вы умираете, как это предсказано медицинской астрологией и основано на вашем знаке зодиака.
Овен (21 марта - 19 апреля).Овен - первый знак зодиака в астрологии, и он представляет собой голову.
Для людей, у которых есть этот знак в качестве своего IC, они могут обнаружить, что наиболее уязвимыми для них являются голова, мозг и лицо.
Овен может быть предрасположен к мигрени, заложенности носовых пазух и даже к опухолям головного мозга.
Я посмотрела на диаграмму мужа и увидела, что его ИЦ находится в Овне. Он скончался от рака мозга.
Телец (20 апреля - 20 мая).Знак Тельца управляет шеей, горлом и пищеводом.
В карте Кейт Спейд куспид ее восьмого дома находится в Тельце. Большинство из нас помнят шокирующую новость о ее самоубийственной смерти в 2018 году.
Близнецы (21 мая - 20 июня).Близнецы управляют руками, руками и плечами. Его также называют знаком молодости.
При чтении этого описания я подумал о суперзвезде Tejano Селене Кинтанилья-Перес, которая истекла кровью после ранения Иоланды Солдивар в плечо.
Мне было интересно, находятся ли ее Плутон, куспид восьмого дома или IC в Близнецах. IC Селены находится на 27 градусах и 54 минутах Тельца, опережая Близнецов примерно на два градуса.
Но посмотрите, чем правит Телец! Смертельный аспект карты говорит об одной и той же общей области тела.
Рак (21 июня - 22 июля).Считается, что знак Рака управляет грудиной и оболочками, покрывающими органы в теле, например твердую мозговую оболочку и слизистую оболочку носовых пазух, желудок, пищеварение и беременную матку.
Продюсер Лаура Зискин скончалась от рака груди. Хотя рак груди часто возникает из-за выстилки молочных протоков в груди, у Лауры был дольчатый рак, возникающий в молочной железе. ИЦ у Лауры упал в Раке.
Лев (23 июля - 22 августа).Знак управляется Солнцем и управляет скелеты и сердце.
Кэрри Фишер умерла от сердечного приступа, и ее Плутон находится прямо на пороге между знаками Льва и Девы.
Еще интереснее карта Марти Балина из Jefferson Starship. Он перенес сердечный приступ и умер два года спустя от осложнений после операции на открытом сердце. И его Плутон, и его IC находятся во Льве.
Дева (23 августа - 22 сентября).Дева управляет поджелудочной железой, селезенкой, кишечником и печенью.
Здесь очень интересна натальная карта певицы Карен Карпентер. ИК Карен падает в Деву, буквально описывая то, что ее убило: голод из-за анорексии.
Но ее анорексия спровоцировала сердечный приступ, который стал прямой причиной смерти. Это описано ее Плутоном, который попадает во Льва.
Наконец, куспид ее восьмого дома приходится на Козерог, планету печали и ограничивающих жизненных проблем, что отражает ее чувства борьбы и печали.
Весы (23 сентября - 22 октября).Этот знак управляет почками, а также кислотно-щелочным балансом в организме.
Это единственный знак, в котором, независимо от того, сколько смертей из-за проблем с почками я исследовал, ни одна из этих трех точек, куспид восьмого дома, IC или Плутон, не попадает в Весы.
Либо это, либо натальная карта неполная, потому что время рождения человека неизвестно.
Скорпион (23 октября - 21 ноября).У бабушки была закупорка кровотока в кишечнике из-за гангрены кишечника. (Мы не знаем почему, но проблема могла заключаться в рецидиве лимфомы, от которой она страдала более десяти лет назад. Вскрытие не проводилось.)
Теория IC здесь, кажется, неприменима, но ее Плутон находится в Раке, а куспид восьмого дома находится в Скорпионе, который управляет предстательной железой и небеременной маткой, репродуктивной системой и толстой кишкой.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря).Знак лучника управляет легкими, бедрами, седалищным нервом и задним походом.
Он также управляет IC итальянского режиссера и сценариста Бернардо Бертолуччи, скончавшегося от рака легких.
Козерог (22 декабря - 19 января).Это признак старости, желчного пузыря и колен, особенно коленного артрита.
Однако Козерог, управляемый Сатурном, также связан с тяжелыми, удручающими жизненными испытаниями.
Кейт Спейд много лет страдала тревогой и депрессией, и ее ИЦ находится в этом знаке.
Водолей (20 января - 18 февраля).Вы не поверите, но Водолей - это знак Воздуха , а не Воды . Он управляет икрами и лодыжками, глазами, спинным мозгом и кровью.
Моя двоюродная бабушка скончалась от сепсиса (инфекция, которая попадает в кровоток и поражает все тело) в возрасте 94 лет; все три правила, кажется, применимы в ее случае.
Сепсис повреждает кровеносные сосуды, вызывая шок, и ее Плутон находится в Раке. Сепсис также снижает pH крови; ее IC находится в Весах. А куспид ее восьмого дома находится в Водолее.
Рыбы (19 февраля - 20 марта).Рыбы управляют лимфатическими сосудами и лимфатическими узлами, а также производством слизи.
Однако в случае с Энтони Бурденом вам не нужна медицинская астрология.
Вы можете просто взглянуть на некоторые из более негативных традиционных интерпретаций знака Рыб, а не на медицинские, поскольку там находится куспид его восьмого дома.
Рыбы обладают множеством прекрасных качеств, но среди наиболее отрицательных аспектов мы находим наркотическую зависимость и саморазрушительные импульсы.