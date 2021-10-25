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24.10
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Самые удачные дни для свадеб-2021 по лунному и церковному календарю в ноябре и декабре. Какую дату регистрации и венчания выбрать

6:15:2910/24/2021
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Церковный и лунный календари считаются универсальным средством, помогающим выбрать благоприятную дату для проведения свадебного торжества или венчания.

Свадьба или венчание — это самые запоминающиеся события в жизни новообразовавшейся семьи. Фото: Pixabay.com
Свадьба или венчание — это самые запоминающиеся события в жизни новообразовавшейся семьи. Фото: Pixabay.com

Выбирая дату свадьбы и планируя торжество, пары часто останавливаются на красивых или просто символичных числах. Молодые верят в их силу и хотят, чтобы они положительно влияли на брак в дальнейшем. Чтобы не гадать и случайно не ошибиться с выбором, можно воспользоваться лунным и церковным календарями, в которых содержится четкая информация по поводу благоприятных и неблагоприятных дней для бракосочетаний. Важно помнить, что выбор должен быть осознанным. Это требует анализа основных астрологических явлений.

Сильное влияния не успешность брака оказывает положение луны в том или иной зодиакальном созвездии. Крайне положительно на создание новой ячейки общества влияют такие знаки, как Рыбы, Телец, Весы, Рак, Водолей и Стрелец. Скорпион, Дева и Водолей наоборот являются теми знаками, под эгидой которых счастливый союз создать и закрепить будет очень трудно.

Растущая луна и полнолуние располагают мощной положительной энергетикой для венчания и свадеб. Считается, что эти астрономические явления символизируют победу добра над злом и сулят молодым парам много хорошего в их дальнейшей совместной жизни. Проводить свадьбы и венчания в период новолуния или убывающей луны не рекомендуется - такие астрономические явления не скажутся положительно на событии и могут принести ряд проблем.

Благоприятные и неблагоприятные дни свадеб по лунному и церковному календарю на ноябрь и декабрь 2021.

Ноябрь.

Благоприятные дни: 6, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19.
Хорошие дни: 7, 13, 16, 21, 24, 25, 26.
Нейтральные дни: 9, 15, 20, 22, 23.
Дни, к которым нужно относиться с осторожностью: 2, 8, 28.
Неблагоприятные дни: 1, 3, 4, 5, 27, 29, 30.

Декабрь.

Благоприятные дни: 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Хорошие дни: 6, 7, 8, 21, 31. Нейтральные дни: 12, 20, 22, 23. Дни, к которым нужно относиться с осторожностью: 1, 13, 24, 25, 26, 28. Неблагоприятные дни: 2, 3, 4, 27, 29, 30.

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