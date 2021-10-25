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Побочные эффекты ибупрофена и как проявляется самый частый из них

9:30:1410/24/2021
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Принимая таблетки и капсулы ибупрофена, обязательно съешьте немного еды или выпейте стакан молока, чтобы не расстроить желудок.

Как и все лекарства, ибупрофен имеет список возможных побочных эффектов. Фото: Pixabay.com

Ибупрофен - популярное обезболивающее, которое используется при различных болях и даже воспалениях. Это лекарство доступно в большинстве аптек и супермаркетов в виде таблеток, капсул и сиропа. Как и все лекарства, ибупрофен имеет список возможных побочных эффектов. Это включает признаки на коже, сигнализирующие об аллергической реакции.

Ибупрофен широко применяется при менструальных болях, болях в спине, зубной боли и других проблемах. Он также может быть ингредиентом некоторых лекарств от простуды и гриппа, таких как Нурофен от простуды и гриппа. В редких случаях возможно развитие аллергической реакции на болеутоляющее. Вот симптомы, которые нужно заметить, пишет express.co.uk.

Один из основных симптомов «серьезной аллергической реакции» - поражение кожи.

Вы можете получить кожную сыпь, которая может проявляться зудом, покраснением, опуханием, волдырями или шелушением кожи.

Это другие возможные симптомы аллергической реакции:

Хрипы.
Стеснение в груди или горле.
Проблемы с дыханием или разговором.
Отек рта, лица, губ, языка или горла.

Позвоните в отделение скорой помощи, если у вас возникнут какие-либо из этих симптомов.

По данным NHS, любой из них может сигнализировать о «серьезной аллергической реакции» и может потребовать срочного лечения в больнице.

Людям, у которых в прошлом была аллергическая реакция на ибупрофен, не рекомендуется принимать ибупрофен внутрь и не наносить его на кожу.

Тот же совет относится к людям, страдающим аллергией на аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты, такие как напроксен.

Национальная служба здравоохранения рекомендует сообщать врачу обо всех аллергических реакциях и других состояниях в анамнезе, от которых вы страдаете, чтобы убедиться, что ибупрофен безопасен для вас.

Аллергическая реакция - не единственный побочный эффект ибупрофена, есть несколько более распространенных.

К ним могут относиться головные боли, головокружение, тошнота, рвота и несварение желудка.

Чтобы увидеть полный список возможных побочных эффектов, обратитесь к информационному листку для пациента, который прилагается к вашему лекарству.

Ибупрофен также может быть в виде геля, мусса и спрея, которые вы втираете в кожу.

Имейте в виду, что побочные эффекты пероральной версии обезболивающего отличаются от побочных эффектов при нанесении на кожу.

При выборе скин-версии у людей меньше шансов получить побочные эффекты. Однако есть некоторые возможные риски, особенно когда вы наносите его на большой участок кожи.

Некоторые средства, доступные для лечения наиболее распространенных побочных эффектов в зависимости от проблемы, включают простую пищу, пить много воды и лежать.

Ибупрофен снижает уровень гормонов, вызывающих боль и отек в теле.

Обезболивающее действует от 20 до 30 минут, если вы принимаете его внутрь, и от одного до двух дней при нанесении на кожу.

Принимая таблетки и капсулы ибупрофена, обязательно съешьте немного еды или выпейте стакан молока, чтобы не расстроить желудок.

Не принимайте обезболивающее натощак.

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