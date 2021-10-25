Погода в Бердске 25 октября 2021: понедельник принесет тепло в начале новой недели

Новая неделя, 25 октября, в Бердске начнется с теплой, но пасмурной погоды. С утра в городе потеплеет до +7 градусов, а к обеду температура воздуха поднимется до +10. При этом подует юго-западный ветер с порывами до 7,8 м/c. Влажность воздуха составит 67%. Атмосферное давление понизится до 749 мм ртутного столба.
25 октября отмечается народный праздник Андрон Звездочет. Православные верующие чтят память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. Они жили в 304 году и пострадали за Христа в Тасс Киликийском. Когда язычники предложили святому Тараху (он тогда был старым воином) принести жертву языческим идолам, он отказался от этого со словами, что он готов сделать жертву только ради Истинного Бога.
В этот день наблюдали за звездами: если звезды хорошо видно – это к морозам, а если мутное небо – просто к изменению погоды. Много ярких звезд – значит, что год будет урожайным. Звезды очень блестят и отливают синим – будет снежно. Также считалось что у каждого есть свой ангел-хранитель, и место его на ночном небе в виде звезды.