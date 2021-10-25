Ранние признаки сердечного приступа: 5 срочных симптомов для обращения к врачу

Заболевания сердца может привести к сердечному приступу со смертельным исходом - вот пять симптомов, которые могут указывать на неминуемый приступ.
Сердечные приступы - серьезная неотложная медицинская помощь. Они часто вызваны сердечными заболеваниями или сгустками крови, которые останавливают нормальный приток крови к сердцу. Не следует игнорировать ранние симптомы сердечных заболеваний, и есть пять ключевых симптомов, на которые следует обратить внимание, пишет express.co.uk.
Важно действовать быстро, если вы заметили какие-либо предупреждающие признаки сердечного приступа.
Хотя некоторые приступы бывают внезапными и интенсивными, большинство из них начинаются медленно, когда жертвы сначала испытывают легкую боль или дискомфорт.
Дискомфорт в груди.
Большинство отвергают легкую боль в груди, но важно проверить это, так как это может указывать на сердечное заболевание или сердечный приступ в будущем. Распространенным ранним признаком сердечного приступа является дискомфорт в центре груди, который длится более нескольких минут. Вы можете почувствовать чувство полноты, боли, давления или сдавливания в центре груди. Эта боль или дискомфорт могут уйти, а затем вернуться.
Не все люди, страдающие сердечным приступом, испытывают сильную боль в груди, многие британцы не обращают внимания на первые признаки других заболеваний, таких как несварение желудка. Но важно позвонить в службу экстренной помощи, если вы испытываете боль в груди, независимо от ее степени тяжести, поскольку это наиболее распространенный симптом неминуемого приступа.
Боль в других частях тела.
Ранние предупреждающие признаки могут включать боль или дискомфорт в одной или обеих руках (обычно поражается левая рука, если может поражать обе руки), спине, шее, челюсти или животе. Может казаться, что боль распространяется от груди к другим частям тела.
Ощущение головокружения.
Некоторые жертвы сердечного приступа чувствуют головокружение или головокружение в преддверии приступа. Другие могут испытывать непреодолимое чувство беспокойства, немного напоминающее приступ паники. Такие симптомы не следует игнорировать, особенно если вы чувствуете боль или дискомфорт в груди.
Менее распространенные симптомы.
Некоторые симптомы могут не указывать на сердечный приступ, если они испытываются изолированно, но если они ощущаются вместе с другими предупреждающими признаками, к ним следует отнестись очень серьезно.
Это включает; плохое самочувствие (тошнота) или тошнота (рвота), кашель или хрипы.
Сбивчивое дыхание.
Одышка - может быть не о чем беспокоиться, но это может быть ранним признаком сердечного приступа или того, что у вас проблемы с легкими или дыхательными путями, и вам следует обратиться за медицинской помощью. Обратитесь в скорую помощь, если вы испытываете одышку в сочетании с другим симптомом, например, если вы чувствуете себя плохо или чувствуете тяжесть в груди.
Национальная служба здравоохранения заявляет: «Для определения наличия сердечного приступа важна комбинация симптомов, а не степень боли в груди». Они добавляют: «Если вы подозреваете симптомы сердечного приступа, немедленно звоните по номеру 999 и просите скорую помощь.
«Не волнуйтесь, если у вас есть сомнения. Медработники скорее будут вызваны, чтобы обнаружить, что была допущена честная ошибка, чем опоздать, чтобы спасти жизнь человека ».