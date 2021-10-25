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Магнитная буря 25 октября 2021: спокойная обстановка продолжает радовать метеопатов в последней декаде месяца

10:45:1710/24/2021,София Мальцева
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При частом сердцебиении: заварите себе теплый чай с мятой и медом; а утром замените на время напитком цикория - крепкий чай и кофе.

Геомагнитные бури вызываются ударом солнечного ветра, который воздействует на магнитное поле. Фото: Pixabay.com

Спокойная геомагнитная обстановка продолжает держаться во второй половине октября. В понедельник, 25 октября, будет умеренная обстановка, которая слегка поменяется в 13.00 по новосибирскому времени на бурю в два балла.

Геомагнитные бури вызываются ударом солнечного ветра, который воздействует на магнитное поле. Эти возмущения могут длиться в среднем от суток до 48 часов, а возможно, и дольше. Последняя магнитная буря продлилась три дня с небольшими перерывами. За этот период метеопаты испытали негативное воздействие космической погоды.

Какие симптомы испытали на себе в магнитную бурю читатели:

- Усталость, головная боль.
- Постоянная раздражительность и бессонница.
- Очень тяжело было заниматься физическими нагрузками.
- Слабость и мигрень.
- Суставы болят, давление скачет.

Советы метеопатам:

Примите ванную в течение получаса. Можно добавить в воду соль, с успокаивающими ароматами.

Сходите в баню или сауну. После нее обмотайте свою поясницу шерстяным шарфом и наденьте теплые мягкие носки - простые и эффективные средства.

Если ощущаете нехватку воздуха: выпейте перед сном отвар из репы;

Чувствуете слабость: откажитесь от любого спиртного, сократите потребление кофе, курения.

При частом сердцебиении: заварите себе теплый чай с мятой и медом; а утром замените на время напитком цикория - крепкий чай и кофе.

При боли в животе: по возможности откажитесь от мяса, заменив его легкой молочно-овощной диетой. Исключите из продуктов хлеб, капусту, бобовые; Пейте чистую воду в большом количестве.

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здоровьемагнитные буриметеопатыгеомагнитные возмущения
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