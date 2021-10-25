Как принять любые перемены быстрее, проще и менее болезненно

Мы должны перестроить себя, чтобы по-другому думать и относиться к изменениям - вот как
Вспомните, когда в последний раз ваш босс, босс вашего босса или сотрудник отдела кадров говорили вам, что грядут изменения - какой-то новый способ что-то сделать, или реструктуризация, или новая система, которую нужно учить, пишет foxbusiness.com.
Если вы похожи на большинство людей, ваша первая реакция, вероятно, была скорее отрицательной, чем положительной. Возможно, что-то вроде: «А-а, как будто последние восемнадцать месяцев не были достаточно напряженными…» - вместе с чувством падения и ощущением того, что тебя переполняют чувства.
Почему идея перемен - особенно навязанных нам перемен - так часто нежелательна? Учитывая, что за последние несколько лет произошли масштабные изменения и разрушения на стольких уровнях, можно подумать, что мы уже привыкли к непрерывным личным и профессиональным изменениям.
Наша антисменная проводка.
Винить в этом наш опыт как вид. На протяжении большей части истории человечества перемены были опасными; как правило, самым безопасным способом действий было возвращение к известному. Если случился голод, вы захотели вернуться к регулярному питанию. Если была армия вторжения, вы хотели вернуться к миру и процветанию.
Вы уловили идею. В большинстве случаев возвращение к предыдущему набору стабильных условий было лучшим решением.
За многие тысячи лет это привело к тому, что большинство людей стали рассматривать большинство изменений как угрозу. Но сегодня, чтобы добиться успеха, нам часто приходится вносить изменения в то, как мы работаем, с кем мы работаем и как мы работаем с клиентами.
Итак, что делать человеку? Попробуйте эти пять вещей:
1. Узнать больше.
Когда к нам приходит неожиданное изменение, мы часто просто отключаемся и перестаем слушать после слова «разные». Но есть некоторая ключевая информация о любых изменениях, которая поможет вам решить, как лучше всего отреагировать. Во-первых, попросите пояснить, что это за изменение - что оно означает для вас на практике. Затем спросите, почему это происходит, чтобы получить представление о возможных преимуществах. Наконец, спросите человека, продвигающего изменение, как будет выглядеть будущее после изменения - как оно повлияет на бизнес, клиентов, сотрудников. Обладая этой ключевой информацией, изменения могут показаться менее ошеломляющими и более понятными.
2. Трудно выполнить.
Чаще всего, когда мы впервые слышим об изменении, мы предполагаем, что оно будет трудным - что мы не будем знать, как это сделать, или что другие сделают это трудно. Вместо этого подумайте о том, как можно было бы облегчить задачу. Есть ли кто-нибудь, кто уже знает, как делать то, что вас просят сделать, и кто мог бы вам помочь? Есть ли обучение? Можете ли вы поговорить со своим боссом о том, что для этого потребуется?
3. Дорогостоящее вознаграждение.
Мы также склонны думать, что изменение отнимет больше, чем дает нам: что изучение того, как это сделать, потребует времени, которое мы не можем сэкономить, или что это повредит нашей репутации - что мы будем плохо выглядеть, пытаясь это сделать. то, к чему мы не привыкли. Изменение будет казаться менее пугающим, если вы также сможете сосредоточиться на том, как оно может быть полезным: возможно, новый способ работы займет меньше времени, как только вы его усвоите, или решит проблему, на которую, как вы знаете, жаловались клиенты. .
4. От странного к нормальному.
Одна из худших вещей в изменениях - это то, что новый способ делать что-то кажется странным. Любой, кому когда-либо приходилось учиться управлять рычагом переключения передач во взрослом возрасте, например, или приходил на религиозный праздник другой веры, знает это чувство «это просто не то, к чему я привык».
Сделать изменение нормальным - важный способ преодолеть наши колебания, и иногда самый быстрый способ сделать это - найти кого-то, кто вам нравится и уважать, кто понимает и делает что-то по-новому, и попросить его поделиться с вами своими чувствами. Хорошо об этом им.
5. Практика ведет к совершенству… или, по крайней мере, в порядке.
И, наконец, возможно, самый важный способ привыкнуть к новому способу делать что-то или думать о вещах - это делать это. А потом сделайте это снова.
Если вы думаете о чем-либо, чему вы научились во взрослом возрасте - от танцев свинга до разговора на другом языке, до использования новой платформы социальных сетей - вы, вероятно, помните тот день, когда вы достаточно практиковались, что внезапно подумали: «О, это не так». так сложно. " Как только вы получите некоторую базовую информацию об изменении и начнете искать способы, которые могут быть легкими (или, по крайней мере, выполнимыми), полезными и нормальными, сделайте глубокий вдох и сразу же попробуйте.
Все указывает на то, что темпы изменений в нашей жизни и в мире будут продолжать расти. Не похоже, что мы когда-нибудь вернемся во времена, когда все в основном было статус-кво. С каждым днем способность принимать необходимые изменения и хорошо реагировать на них будет становиться все важнее.
Поэтому я предлагаю вам перестроить себя таким образом: научиться по-другому думать и чувствовать изменения; стать способным к изменениям. Это ваш лучший путь к успешной и полноценной личной и профессиональной жизни в эпоху непрерывных перемен.