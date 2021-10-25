Знак зодиака Скорпион: Вот всё, что вам нужно знать об этом знаке зодиака подробно

Вы чувствуете запах уходящего лета и слышите приближение зимы сквозь успокаивающий хруст мертвых листьев под ногами?
Это может означать только одно: сезон Скорпионов наступил в привычном клубе темного дыма, психологической войны и кожаных аксессуаров, пишет nypost.com.
Возможно, нет знака зодиака более оклеветанного или неправильно понятого, чем Скорпион. Управляющий небесами с 23 октября по 21 ноября, Скорпион - неизменный знак, что делает рожденных под ним чрезвычайно целеустремленными и безжалостными в своих стремлениях. Как водный знак, Скорпион ассоциируется с океаническими эмоциями, психической интуицией и глубокими преобразованиями.
В своем стихотворении «Вяз» знаменитый - и известный самоубийцей - Скорпион Сильвия Плат пишет: «Меня ужасает эта темная вещь/Которая спит во мне; Весь день я чувствую его мягкие перистые повороты, его злобу».
Та же самая темная вещь бьется в нежных готических сердцах всех Скорпионов, но лучшие и самые яркие из них учатся - через целую жизнь испытаний, травм и ошибок - превращать эту тьму в яркое выживание. Дар актуализированного Скорпиона - это способность показать другим, что есть путь сквозь тьму и что то, что ждет вас на другой стороне, может быть лучше, чем все, что вы, возможно, потеряли, чтобы добраться туда.
Как знак теней и крайностей, Скорпион в своей самой низкой вибрации склонен к навязчивой идее, мести, зависти и хорошо отработанной тактике эмоционального манипулирования. Эти модальности могут быть активированы в психике Скорпиона друзьями, любовниками, врагами или противниками. Однако решение о том, кто является, - это бесконечное путешествие для Скорпиона, который чувствует и боится укола предательства острее, чем любой другой знак зодиака.
В бою Скорпион вооружен обостренной интуицией, которая разделяет тонкую грань с паранойей - и часто резко впадает в нее. Вместо того, чтобы отрицать или подавлять эти тенденции, Скорпиону поручено исследовать свои собственные неуверенности, чтобы обнаружить фундаментальную рану, которая их породила. Темная тактика Скорпиона - это выражение страха, и раскрытие корневой системы этого страха позволяет им претендовать на власть над ним.
Кто больше всего совместим с силой и щепоткой Скорпиона? Товарищ по водному знаку Рак естественным образом соответствует сильной эмоциональности Скорпиона. Телец, зодиакальная противоположность Скорпиона, поощряет набеги на беззаботные удовольствия и земные наслаждения, а Дева получает очки за свою преданность служению и практический подход к любви.
Дар актуализированного Скорпиона - это способность показать другим, что есть путь сквозь тьму и что то, что ждет вас на другой стороне, может быть лучше, чем все, что вы, возможно, потеряли, чтобы добраться туда.
Помимо химии и совместимости, одно можно сказать наверняка: горе для Скорпиона - адский огонь. Показательный пример: певец - Скорпион Райан Адамс, который в 2018 году отреагировал на новости о новых отношениях своей бывшей жены Мэнди Мур, начав опрометчивую и якобы химически вызванную ярость в Твиттере, в которой он назвал Мура «духовным эквивалентом мокрого сыра». кусок картона »и показал, что был так под кайфом на их свадьбе, что, по-видимому, не помнит об этом. Позже он извинился, но Мур - и Интернет - по- видимому, еще не забыли.
В старших арканах Таро знак Скорпиона представлен картой Смерти. Соответственно, оперативный стиль Скорпиона - это memento mori: они существуют как черепа, убывающие песочные часы и гнилые фрукты на картинах былых времен, чтобы напомнить нам, что жизнь коротка, а смерть неизбежна. Эту энергию не следует понимать как мрачную, но настоятельную - призыв осознавать эфемерную природу времени и присутствовать в каждый его момент.
Скорпион внутренне понимает, что смерть - это валюта, которая придает ценность жизни. Таким образом, не случайно, что Хэллоуин, древний кельтский фестиваль Самайн и мексиканский праздник Día de los Muertos (День мертвых) - события, посвященные жизненному циклу, - приходятся на сезон Скорпиона. Эти обряды и сезон Скорпиона в целом создают коллективную атмосферу горя и воспоминаний.
Это время, по сути, является приглашением почтить память наших предков, практиковать бескомпромиссную любовь к живым и восхвалять боль, с которой мы сталкиваемся, как свидетельство нашего собственного беглого существования.
В астрологии Скорпион управляет восьмым домом, что является синонимом передачи энергии, секса, буквальной и метафорической смерти, экстрасенсорных способностей, воскрешения, невидимого и денег других людей. Негативное проявление этого дома можно найти в беспощадной энергии организованной преступности; действуют под землей, вне закона и с явной целью получения активов и усиления власти сомнительными способами. Эту гнусную, но явно динамичную энергию олицетворяют покойный, осужденный босс мафии Джон Готти и объявленный вне закона Билли Кид, как преступники, так и преступно стильные Скорпионы.
Марс - это планета секса и агрессии. Он добивается цели и движется чистым желанием победить, проявляющимся в крутой, соревновательной полосе, которая живет в каждом Скорпионе.
В своем величайшем проявлении энергия восьмого дома смело противостоит тьме. Актуализированный Скорпион, хотя и наделен полномочиями восьмого дома, понимает, что целостность невозможна без признания и интеграции наших теневых я: частей нас, которые ранены, постыдны, трудны. Энергия восьмого дома течет, когда темная сторона материи и всех людей признается, исследуется и почитается за уроки, которые она нам преподает. Восьмой дом раскрывает скрытые истины и добывает бессознательное, и его сила может быть положительно направлена на изучение и исследование.
Для Скорпиона не делается скидка на золотую середину - только желание копать то, что находится внизу. По умолчанию из Скорпионов получаются отличные следователи, психологи и бухгалтеры-криминалисты.
Что касается физического тела, Скорпион управляет репродуктивными органами. Хотя в природе Скорпиона, несомненно, присутствует мощный компонент сексуальности, этот знак не делает ничего случайного, и секс редко преследуется только ради физического акта. Скорпион в конечном итоге ищет глубокой близости, преобразующей силы подчинения и растворения, которое может произойти, когда два тела разделяют повышенный энергетический обмен. При этом известно, что они довольствуются связью с травмой или переходом на третью базу на кладбище.
В древней астрологии Марс был правящей планетой Скорпиона. Названный в честь бога войны, Марс - это планета секса и агрессии. Он добивается цели и движется чистым желанием победить, проявляющимся в крутой, соревновательной полосе, которая живет в каждом Скорпионе. Плутон стал современным правителем Скорпиона, когда планета была открыта в 1930 году. Плутон, названный в честь бога подземного мира, является призрачным правителем нижнего мира смерти и возрождения.
Помимо двух планетных управителей, Скорпион представлен более чем одним существом. Помимо своего тезки-паукообразного, Скорпион ассоциируется со змеем, орлом и пепельной славой восходящего феникса. Змея и орел демонстрируют высокие и низкие проявления энергии Скорпиона, которые могут проявляться как царственные, так и рептильные.
Вместе эти тотемы представляют собой цикл подсознательного открытия, принятия тени и отделения нашего меньшего «я» от нашего потенциального «я». Путь от скорпиона к фениксу напоминает всем нам, что мы должны спуститься, чтобы взлететь.
При такой траектории неудивительно, что многие из наших величайших и самых бесстрашных поэтов и художников попадают под звезды Скорпиона : Пабло Пикассо, Роберт Мэпплторп, Джорджия О'Киф, Ана Мендьета, Максин Хонг Кингстон, Дилан Томас, Маргарет Этвуд, Фрэнк Оушен. и покойный великий драматург Сэм Шепард. Подход Шепарда к жизни и повествованию имеет явно скорпионский дух, и он написал в 1997 году: «Самые настоящие концовки - это те, которые уже вращаются к новому началу».