Как подготовиться к Рождественскому посту 2021-2022 верующему? Календарь питания по дням

Рождественский пост является самым большим по длительности постом в году. Он начинается 28 ноября 2021 года и продолжается 40 дней до 6 января 2022 года включительно. Считается, что, постясь, человек очищается духовно и физически и готовится к Рождеству Христову. Традиционно Рождественский пост делится на три этапа, в каждый из которых необходимо употреблять определенный список продуктов.
Этапы Рождественского поста.
28 ноября - 19 декабря.
20 декабря - 1 января.
2 января - 6 января.
Однако для всех трех этапов определены и те продукты, который употреблять категорически нельзя, например, мясные продукты и мясо, яйца, коровье и козье молоко и производимые из них продукты, все виды сыров. На протяжении 7 недель разрешено употреблять в пищу крупы, хлеб (кроме белого), сухофрукты, все орехи и бобовые, грибы и овощи, соленья, мед, нежирные соусы и фрукты. Также разрешается есть печенье, варенье, халву и мармелад, но в умеренных количествах.
Напитки также подвергаются ограничениям. На протяжении 40 дней постящимся разрешается пить кокосовое, рисовое и соевое молоко, сок, компот, кисель, напитки из отрубей и цикорий.
Несмотря на свою продолжительность, Рождественский пост менее строгий, чем пост перед Пасхой. По четвергам и вторникам разрешается пить немного красного вина и употреблять небольшое количество рыбы, а также каши с растительным маслом, называемым елеем. Самые строгие дни поста выпадают на начало января — до появления первой звезды в Сочельник необходимо вообще отказаться от еды и голодать. Разрешается пить только воду.
Подробный календарь Рождественского поста 2021-2022.