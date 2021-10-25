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Индексация пенсии работающим пенсионерам в 2022 году: какие есть прогнозы

4:57:3010/25/2021,Мария Родченкова
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В начале октября 2021 года в Государственную думу уже внесли очередной законопроект, который предполагает повышение выплат по старости работающим пенсионерам.

Индексация пенсий прекратилась в 2016 году, потому что Пенсионный фонд России испытывал серьезный дефицит средств. Фото: Pixabay

Каждый год пенсионерам повышают пенсионную выплату по старости, то есть страховую. Ее дают пожилым людям, которые не работаю официально. При этом для работающих пенсионеров подобное повышение было прекращено. О том, какие есть прогнозы по индексации социальной выплаты для тех, кто имеют официальную работу в 2022 году - в нашем материале.

Индексация пенсий - это метод, который принимает государство, чтобы повысить покупательскую способность пожилых людей, которая в течение года падает из-за инфляции. Как правило, пенсии вырастают либо на размер инфляции, либо даже больше. Такая привилегия есть только у тех пенсионеров, которые не имеют официального заработка. Если человек вышел на пенсию и до сих пор работает, то пенсия у него расти не будет.

Индексация пенсий прекратилась в 2016 году, потому что Пенсионный фонд России испытывал серьезный дефицит средств. После этого каждый год предпринимались попытки возобновить повышение пенсий этой категории граждан. По словам президента России это возможно только, когда бюджетных средств будет достаточно. Пока не прекращается пандемия коронавируса, прогнозы в этом аспекте не самые радужные.

В начале октября 2021 года в Государственную думу уже внесли очередной законопроект, который предполагает повышение выплат по старости работающим пенсионерам. Его создатели (депутаты Ненецкого автономного округа) отмечают, что “законопроектом предусмотрен возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров в 2022 году", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что “прекращение индексации негативно сказалось на финансовом положении пенсионеров и привело к существенному снижению покупательной способности граждан". "Кроме того, в качестве ответной меры со стороны граждан последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров. < …> Важно отметить, что только часть пенсионеров действительно прекратила трудовые отношения, большая же часть перешла на получение серой зарплаты", - приводит ТАСС слова пояснительной записки.

Начиная с 2016 года подобных инициатив было множество, но все они были отклонены правительством. В 2020 году глава Минфина Силуанов высказывался против индексаций, потому что это нечестно - зарплаты трудоустроенных пенсионеров и так повышаются каждый год. В любом случае на фоне пандемии пока предсказывать что-то точно очень сложно даже экспертам в области экономики.

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