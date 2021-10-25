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В России объявили локдаун шесть регионов с 25 октября 2021 года: Правила нерабочих дней Путина для всей России

6:56:1710/25/2021
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20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы вправе при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

Общероссийские нерабочие дни стартуют с 30 октября 2021 года. Фото: Pixabay.com

С сегодняшнего дня, 25 октября, ряд регионов России ушел на непредвиденные каникулы. Речь идет о нерабочей неделе, которую с 30 октября по 7 ноября включительно объявил президент Владимир Путин. При этом во время рабочей встречи с правительством он акцентировал, что некоторые регионы на свое усмотрение могут уйти на отдых ранее объявленного срока. Такое решение связано с большим ростом числа заражённых коронавирусом и смертей россиян из-за вируса.

Так, шесть областей страны, на основании постановлений местного уровня, приняли решение о досрочном уходе на нерабочие дни. Это:

1. Воронежская область. В этот период в регионе не будут работать торговые центры, под запрет попала работа ночных клубов, развлекательных и досуговых заведений. Работать в привычном режиме будут продуктовые магазины, аптеки и салоны сотовой связи.

2. Курская область также ввела досрочные нерабочие дни, под особым контролем оказались россияне старше 65 лет. Для них ввели самоизоляцию. Работать будут продуктовые магазины, аптеки и детские пункты, торгующие питанием, средствами гигиены и одеждой для детей.

3. В Нижегородской области под запретом оказались массовые мероприятия. Нерабочие дни не коснутся системообразующих предприятий, магазины продуктов, аптечные и медицинские организации, социальные учреждения и государственные органы. Открыты будут спортивные центры и музеи, но с допуском только по QR-кодам или мультипассам.

4. В Новгородской области рестораны и кафе, а также и все предприятия непрерывного цикла продолжат свою работу. Нельзя заполнять залы театров и кинотеатров более чем на 50%. Входы всё так же по QR-кодам.

5. Пермский край ввел QR-коды для посещения торговых центров, кафе и ресторанов. Пенсионерам, которые не поставили прививку от коронавируса, должны сидеть по домам.

6. В Самарской области разрешили посещать торговые центры и рынки, фитнес-центры и культурно-досуговые учреждения, но только по QR-кодам или со справкой о том, что человек перенес коронавирус. То же правило распространено и для заселения в гостиницы. При этом больницы, аптеки и МФЦ будут работать в прежнем режиме.

Напомним, 20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы вправе при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

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