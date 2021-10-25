В Новосибирске местный житель украл грузовик, просто вызвав эвакуатор

Новосибирские угонщики решили больше не заморачиваться и красть машины, просто вызвав эвакуатор. Они выбирают из всех понравившихся автомобилей один, и просят рабочих на эвакуаторе доставить машину в пункт-отстойник.
Таким методом решил воспользоваться местный житель 20 октября. Владелица автомобиля обратилась в отдел полиции Центрального района Новосибирска с заявлением, что неизвестный похитил принадлежащий ей среднетоннажный грузовик ГАЗ – Валдай. Автомобиль был припаркован у одного из домов по улице Державина. Ущерб был оценен в 600 тысяч рублей.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось быстро вернуть имущество, а также перехватить подозреваемого в преступлении. Как оказало, это 48-летний житель Новосибирского района, который вызвал эвакуатор и забрал грузовик на станцию техосмотра в Калининском районе, чтобы в дальнейшем разобрать на запчасти.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Проводится дальнейшее расследование.