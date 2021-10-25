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В Новосибирске местный житель украл грузовик, просто вызвав эвакуатор

6:37:4210/25/2021
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Мошенники ищут новые способы для угона автомобилей.

Угонщика грузовика почти сразу задержала полиция. Фото: Pixabay.com

Новосибирские угонщики решили больше не заморачиваться и красть машины, просто вызвав эвакуатор. Они выбирают из всех понравившихся автомобилей один, и просят рабочих на эвакуаторе доставить машину в пункт-отстойник.

Таким методом решил воспользоваться местный житель 20 октября. Владелица автомобиля обратилась в отдел полиции Центрального района Новосибирска с заявлением, что неизвестный похитил принадлежащий ей среднетоннажный грузовик ГАЗ – Валдай. Автомобиль был припаркован у одного из домов по улице Державина. Ущерб был оценен в 600 тысяч рублей.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось быстро вернуть имущество, а также перехватить подозреваемого в преступлении. Как оказало, это 48-летний житель Новосибирского района, который вызвал эвакуатор и забрал грузовик на станцию техосмотра в Калининском районе, чтобы в дальнейшем разобрать на запчасти.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Проводится дальнейшее расследование.

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автомобилинаходчивостькражаэвакуатор
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