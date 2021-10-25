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25.10
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Ночь на понедельник стала самой холодной в Москве с начала сентября

6:43:2710/25/2021
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Температура была ниже климатической нормы.

Жители столицы вынуждены одеваться теплее. Фото: Pixabay.com

Москвичам и жителям области стоит доставать теплую одежду. Зима близко. В ночь на 25 октября, в столице зафиксированы самые низкие показатели температуры за всю осень. Столбики термометров опустились до минус 2,4 градуса, сообщил СМИ ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Эксперт добавил, что этой ночью на базовой московской метеостанции ВДНХ минимальная температура составила -2,4, что стало самым низким значением для текущей осени и на 3 градуса ниже положенной климатической нормы.

По словам специалиста, в Подмосковье холоднее всего было в Клину и Сергиевом Посаде - минус 3,9, и Дубне - минус 4,5.

Напомним, что в эти выходные в Москве и близких к ней областям был замечен первый снег. Также, он сопровождался холодным дождем и сильным ветром.

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