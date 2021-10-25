В сети появилось видео задержания фанатов «Спартака» после матча

В Питере во время матча Спартака и Зенита произошло ЧП - болельщики устроили дебош. Правоохранителями были задержаны фанаты красно-белых в перерыве на стадионе в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что сотрудниками были применены дубинки и электрошокеры. На видео двое правоохранителей положили болельщика лицом в пол и закрепили руки в наручники за спиной. Еще двое полицейских находились рядом и наблюдали за происходящим. Затем мужчину увели.
Напомним, «Зенит» впервые забил семь мячей в ворота «Спартака» на стадионе в Санкт-Петербурге. Матч проходил в рамках турнира РПЛ.