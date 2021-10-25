В Москве двоих человек подстрелили в сауне

В Москве в ходе конфликта, произошедшего в сауне, огнестрельные ранения получили два человека. Драка со стрельбой произошла на юго-востоке столицы минувшей ночью.
Сообщается, что около часу ночи группа лиц восточной внешности отдыхали в сауне, где случился конфликт с другими клиентами учреждения. Участники конфликта покинули зону отдыха для дальнейшего выяснения отношений. Они вышли на улицу, где и произошла стрельба. Двое мужчин 27 и 28 лет получили огнестрельные ранения в бедра и паховую область.
Также сообщается, что установить личности стрелявших и задержать подозреваемых правоохранительным органам не удалось.