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В Вологде убийца 9-летней школьницы оставила на стене страшное послание

8:04:4510/25/2021
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Следователи выявляют все новые пугающие факты.

Следователи до сих пор раскрывают новые подробности убийства. Фото: Pixabay.com

Следственный комитет по Вологодской области не охотно раскрывает подробные детали страшного убийства 9-летней девочки. По словам ведомства, тело ребенка нашли в квартире панельного дома на Долгом переулке, 8, 18 октября около половины десятого вечера. Также отмечено, что тело было буквально искромсано ножом. Ребенок принял мученическую смерть.

У нее имелись множественные колото-резанные раны. Они были нанесены ребенку ножом в лицо и шею. Всего их было около 10., — рассказала старший помощник руководителя областного управления СУ СК России Татьяна Пестовская.

Обвиняемая в убийстве 40-летняя вологжанка уже заключена под стражу до 18 декабря по решению Вологодского городского суда на после того, как была снята с поезда в архангельском Беломорске.

Напомним, в ходе расследование было выяснено, что к себе на квартиру подозреваемая заманила двух девочек, однако, одну она отпустила. Подружка погибшей рассказала о действиях в день убийства и указала на место преступления.

Следователи поделились находками при обыске: на обоях была выцарапана надпись ножом: «Будьте вы смертны».

Напомним, что ученица 3 класса из Вологды пропала 16 октября. Только через сутки матерью было написано заявление о ее пропаже. На третий день девочку нашли мертвой. Мать погибшей тоже попала под ответственность за халатное отношение к ребенку.

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смерть ребенкажестокое убийствоВологодская область
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