Роспотребнадзор опубликовал первые фото «дельта»-штамма коронавируса

Центр "Вектор" впервые опубликовал фотографии нового штамма коронавируса. Индийский штамм вируса, которые носит название "дельта" формирует большую вирусную концентрацию в области горла, что ведет к более высокому уровню заражения. Вирус может передаваться даже от людей, которые еще не знают о собственной болезни.
Также Роспотребнадзо ранее сообщал, что вероятность вытеснения старого вида коронавируса новым существует, но это произойдет не так стремительно. Эксперты напоминают, что прохождение ПЦР-теста рекомендуется осуществлять через 4 часа после последнего приема пищи. А перед сдачей анализов не стоит принимать лекарственные капли и спреи.