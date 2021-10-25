Владимир Путин приказал усилить контроль за соблюдением санитарных правил на транспорте

Президент России Владимир Путин поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта. Адресатам поручения стали руководители регионов и Роспотребнадзор. В число транспортных средств, в которых будут усилены меры вошли авиационный, железнодорожный, водный, автомобильный и даже такси.
Напомним, по приказу Владимира Путина в России введены нерабочие дни в первую неделю ноября. В некоторых регионах страны уже начался карантин из-за особой ситуации с эпидемией коронавируса.