Владимир Путин поручил прекратить работу ресторанов и баров в ночное время

Президент России дал рекомендацию глава регионов, прекратить работу пунктов общественного питания с 23:00 до 06:00. Такая информация оказалась в списке поручений Владимира Путина, после совещания с членами Правительства, также информация имеется на сайте Кремля.
Также Путин предложил ввести режим самоизоляции для граждан старше 60 лет, не имеющих прививку от коронавируса.
Еще одним предложением, поступившим от президента страны стало сокращение сроков, предусмотренных для изоляции заразившихся пациентов. Владимир Путин считает, что охват тестирования на COVID-19 нужно увеличить в несколько раз.
Согласно данным за 24 октября, в России было выявлено 35 660 случаев заражения коронавирусом за 24 часа.