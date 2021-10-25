Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
25.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 15 человек

9:23:2810/25/2021
0

Также в регионе зафиксировали 267 новых зараженных.

Количество летальных исходов от ковида растет. Фото: Pixabay.com

В Новосибирской области обновилась информация оперативного штаба по коронавирусу. За последние 24 часа в области погибли еще 15 человек. Среди погибших пятеро мужчин и 10 женщин. Возрастная категория скончавшихся пациентов - от 43 лет до 91 года. А новых случаев заражения зафиксировано 267.

На данный момент в Новосибирской области зарегистрировано 68 985 пациентов с положительным ПЦР-тестом. 6 480 из них - дети. Всего в области зафиксировано 3 302 случая заражения коронавирусом, которые привели к смерти человека.

В инфекционные больницы доставлено 3 172 человека с подозрением на коронавирус, либо уже с выявленным заражением. Из них 43 пациента - дети. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 47 человек, а в реанимации находятся 314 пациентов.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
статистикасмертностьКовидЗаразившиеся
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы поставили прививку от вируса?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 15 человек
9:23:28 10/25/2021
В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 15 человек
Владимир Путин приказал усилить контроль за соблюдением санитарных правил на транспорте
9:13:43 10/25/2021
Владимир Путин приказал усилить контроль за соблюдением санитарных правил на транспорте
Россияне получат два оплачиваемых выходных для вакцинации от коронавируса
9:07:22 10/25/2021
Россияне получат два оплачиваемых выходных для вакцинации от коронавируса
БердскВ Бердске мэр Евгений Шестернин отменил постановление об аккредитации СМИ
9:02:42 10/25/2021
В Бердске мэр Евгений Шестернин отменил постановление об аккредитации СМИ
Владимир Путин поручил прекратить работу ресторанов и баров в ночное время
9:02:03 10/25/2021
Владимир Путин поручил прекратить работу ресторанов и баров в ночное время
Магнитные бури с 1 по 7 ноября 2021 года: точные даты и время мощных ударов в первую неделю последнего месяца осени
9:00:20 10/25/2021
Магнитные бури с 1 по 7 ноября 2021 года: точные даты и время мощных ударов в первую неделю последнего месяца осени
Роспотребнадзор опубликовал первые фото «дельта»-штамма коронавируса
8:36:19 10/25/2021
Роспотребнадзор опубликовал первые фото «дельта»-штамма коронавируса
БердскСмерть от вакцинации против коронавируса: Как получить выплату от Минздрава в 10 000 рублей
8:35:41 10/25/2021
Смерть от вакцинации против коронавируса: Как получить выплату от Минздрава в 10 000 рублей
Пермский стрелок Тимур Бекмансуров отказался обжаловать свой арест
8:28:51 10/25/2021
Пермский стрелок Тимур Бекмансуров отказался обжаловать свой арест
В сети появилось видео задержания фанатов «Спартака» после матча
8:22:45 10/25/2021
В сети появилось видео задержания фанатов «Спартака» после матча