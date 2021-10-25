В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 15 человек

В Новосибирской области обновилась информация оперативного штаба по коронавирусу. За последние 24 часа в области погибли еще 15 человек. Среди погибших пятеро мужчин и 10 женщин. Возрастная категория скончавшихся пациентов - от 43 лет до 91 года. А новых случаев заражения зафиксировано 267.
На данный момент в Новосибирской области зарегистрировано 68 985 пациентов с положительным ПЦР-тестом. 6 480 из них - дети. Всего в области зафиксировано 3 302 случая заражения коронавирусом, которые привели к смерти человека.
В инфекционные больницы доставлено 3 172 человека с подозрением на коронавирус, либо уже с выявленным заражением. Из них 43 пациента - дети. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 47 человек, а в реанимации находятся 314 пациентов.