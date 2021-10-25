Самолет развалился на части: выяснились страшные подробности крушения самолета в Подмосковье

24 октября, в воскресенье, трагедия произошла в Подмосковье. Пожилые супруги погибли до приезда спасателей.
Как потом выяснили спасатели, при крушении сверхлегкого высокоплана А-22 погибли муж и жена. Бизнесмен 1952 года рождения вместе со своей супругой и внуками приехали на аэродром, расположенный неподалеку от деревни Ватулино, в Рузском районе.
Мужчина покатал внуков на личном самолете, а потом предложил прокатиться и своей жене. Та долго отказывалась, но, в итоге, согласилась. За взлетом дети наблюдали с земли.
Согласно официальной информации, А-22 рухнул на землю примерно в 14:46. Самолет рассыпался на части и загорелся. Пожар был ликвидирован через 20 минут. Супругов спасти не удалось.
В региональном отделении полиции сообщили, что у мужчины не было разрешения на вылет. Точные причины трагедии неизвестны, но по одной из версий, пилот мог не справиться с управлением воздушного судна.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Детали смертельного ЧП уточняются.