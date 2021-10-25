В Москве автомобиль снес газетный киоск и врезался в ресторан Osteriа Mario

В центре столицы произошел наезд автомобиля на здание ресторана Osteriа Mario По предварительным данным водителю стало плохо и он не справился с управлением, сообщили в Telegram-канале ГАИ Москвы.
Происшествие произошло на улице Конюшковской недалеко от метро «Краснопресненская». Автомобиль Hyundai ix35 на полном ходу выехал с крайней полосы на тротуар, снес киоск печати и врезался в здание. Перед тем как вылететь с дороги, он чуть не сбил двух пешеходов, пролетев между ними в нескольких сантиметрах.
В больнице ему диагностировали перелом носа, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. На месте ДТП работают оперативные службы. Они выясняют обстоятельства произошедшего.