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В Москве автомобиль снес газетный киоск и врезался в ресторан Osteriа Mario

10:13:1310/25/2021
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Происшествие произошло на улице Конюшковской недалеко от метро «Краснопресненская». Водителя госпитализировали с переломом носа и черепно-мозговой травмой.

В центре Москвы автомобиль врезался в здание. Фото: t.me/Москва 24

В центре столицы произошел наезд автомобиля на здание ресторана Osteriа Mario По предварительным данным водителю стало плохо и он не справился с управлением, сообщили в Telegram-канале ГАИ Москвы.

Происшествие произошло на улице Конюшковской недалеко от метро «Краснопресненская». Автомобиль Hyundai ix35 на полном ходу выехал с крайней полосы на тротуар, снес киоск печати и врезался в здание. Перед тем как вылететь с дороги, он чуть не сбил двух пешеходов, пролетев между ними в нескольких сантиметрах.

В больнице ему диагностировали перелом носа, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. На месте ДТП работают оперативные службы. Они выясняют обстоятельства произошедшего.

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ДТПаварияврезался в ресторан
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