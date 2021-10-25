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В Саратове юноша запрыгнул на служебную машину и напал на полицейского

10:28:3710/25/2021
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Возбуждено уголовное дело.

Молодого человека представят суду сразу по двум статьям. Фото: Pixabay.com

24 октября, в Саратове следователи возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти в отношении 20-летнего жителя, который взобрался на служебный автомобиль и напал на полицейского, сообщает СК РФ по Саратовской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")".

По версии правоохранительных органов, 2 экипажа сотрудников полиции прибыло в ночь на воскресенье к одному из торговых комплексов на улице Чернышевского. На месте дебоширила толпа молодых людей. Один из толпы залез на крышу служебной машины ДПС и прыгнул на одного из инспекторов, и пытался ударить кулаком по лицу.

В пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области отметили, что парень был пьян. Но ему удалось нанести телесные повреждения сотруднику полиции.

Также в ведомстве добавили, что на 20-летнего мужчину составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", а также собран материал в рамках ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти»

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молодежьдпсдебоширыПолиция.
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