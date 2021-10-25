Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
25.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирске 12-летняя девочка покончила с собой из-за старого телефона и лишнего веса

11:59:2310/25/2021
0

Родители погибшей школьницы называют две версии случившегося: игра «Синий кит» и плохие отношения со сверстниками.

«Называли толстой»: в Новосибирске 12-летняя девочка покончила жизнь самоубийством из-за травли в школе. Фото: Pixabay.com

В Новосибирске покончила с собой 12-летняя школьница. Трагедия произошла 22 октября. Предположительно, над девочкой издевались одноклассники из-за лишних килограммов и старой модели мобильника.

В пятницу нашли мертвой ученицу школы №92.

-В школе ее буллили из-за лишнего веса и телефона. У нее был старый айфон 5s, учителя, предположительно, не знали о происходящем, — цитирует Сиб.фм одноклассника погибшей.

Родители погибшей школьницы называют две версии случившегося: игра «Синий кит» и плохие отношения со сверстниками.

-Никто не понимает, почему это могло произойти. Девочка утром сказала маме «пока» и пошла в школу, все как обычно, — рассказали изданию знакомые.

В управлении Следственного комитета по Новосибирской области и в самой школе, где училась девочка, пока не комментируют произошедшее.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
самоубийствоодноклассникишкольницаиздевалисьнашли мертвой
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Дети могут довести до самоубийства?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как использовать дни силы для привлечения денег, любви и удачи в ноябре и декабре 2021 года: точные даты
12:00:36 10/25/2021
Как использовать дни силы для привлечения денег, любви и удачи в ноябре и декабре 2021 года: точные даты
В Новосибирске 12-летняя девочка покончила с собой из-за старого телефона и лишнего веса
11:59:23 10/25/2021
В Новосибирске 12-летняя девочка покончила с собой из-за старого телефона и лишнего веса
Путин отправил на удаленку всех россиян старше 60 лет на месяц
11:39:14 10/25/2021
Путин отправил на удаленку всех россиян старше 60 лет на месяц
Переведут ли школьников на дистант после каникул в ноябре, ответил глава Минпросвещения
11:29:26 10/25/2021
Переведут ли школьников на дистант после каникул в ноябре, ответил глава Минпросвещения
За смерть пожилого пассажира в Ростове-на-Дону виновник ДТП заплатил 40 тыс. рублей
11:19:24 10/25/2021
За смерть пожилого пассажира в Ростове-на-Дону виновник ДТП заплатил 40 тыс. рублей
Путин приказал закрыть общепит и развлечения на ночь по всей России
11:03:43 10/25/2021
Путин приказал закрыть общепит и развлечения на ночь по всей России
В чем встречать Новый 2022 год: какой стиль любит Год Тигра?
11:00:40 10/25/2021
В чем встречать Новый 2022 год: какой стиль любит Год Тигра?
Талибы* отреагировали на намерения Путина убрать их из перечня террористических организаций
10:52:33 10/25/2021
Талибы* отреагировали на намерения Путина убрать их из перечня террористических организаций
В Рязанской области простились с погибшими во время взрыва на пороховом заводе
10:43:31 10/25/2021
В Рязанской области простились с погибшими во время взрыва на пороховом заводе
В Саратове юноша запрыгнул на служебную машину и напал на полицейского
10:28:37 10/25/2021
В Саратове юноша запрыгнул на служебную машину и напал на полицейского