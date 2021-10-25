В Новосибирске 12-летняя девочка покончила с собой из-за старого телефона и лишнего веса

В Новосибирске покончила с собой 12-летняя школьница. Трагедия произошла 22 октября. Предположительно, над девочкой издевались одноклассники из-за лишних килограммов и старой модели мобильника.
В пятницу нашли мертвой ученицу школы №92.
-В школе ее буллили из-за лишнего веса и телефона. У нее был старый айфон 5s, учителя, предположительно, не знали о происходящем, — цитирует Сиб.фм одноклассника погибшей.
Родители погибшей школьницы называют две версии случившегося: игра «Синий кит» и плохие отношения со сверстниками.
-Никто не понимает, почему это могло произойти. Девочка утром сказала маме «пока» и пошла в школу, все как обычно, — рассказали изданию знакомые.
В управлении Следственного комитета по Новосибирской области и в самой школе, где училась девочка, пока не комментируют произошедшее.