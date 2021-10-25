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Суд арестовал хозяина и директора порохового завода под Рязанью, где при взрыве погибли 17 человек

2:49:4810/25/2021
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Им инкриминируют нарушение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Арестованы владелец и гендиректор горевшего порохового предприятия под Рязанью. Фото: Pixabay.com

Басманный суд Москвы в понедельник удовлетворил ходатайство следователя об аресте хозяина и гендиректора рязанского предприятия "Разряд" по производству взрывчатых веществ. Напомним, там во время взрыва и пожара 22 октября погибли 17 рабочих.

Александру Егоршину и Сергею Нистраткину суд избрал мера пресечения в виде заключения под стражу. Они отправятся в СИЗО до 22 декабря, передает "Интерфакс".

Им инкриминируют нарушение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 217 УК РФ).

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Егоршин – владелец предприятия, Нистраткин – генеральный директор.

Как сообщал "Курьер.Среда", 22 октября в Шиловском районе Рязанской области на территории государственного предприятия "Завод синтетических волокон "Эластик" в помещении, где находится ООО "Разряд", произошел взрыв и возгорание. На месте погибли 16 человек, позже еще один скончался в больнице. Люди только пришли на смену.

По распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина, расследование передано в центральный аппарат ведомства.

25 октября в Рязанской области был объявлен траур. Региональные власти распорядились выплатить семьям погибших по 1 млн рублей.

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