Суд арестовал хозяина и директора порохового завода под Рязанью, где при взрыве погибли 17 человек

Басманный суд Москвы в понедельник удовлетворил ходатайство следователя об аресте хозяина и гендиректора рязанского предприятия "Разряд" по производству взрывчатых веществ. Напомним, там во время взрыва и пожара 22 октября погибли 17 рабочих.
Александру Егоршину и Сергею Нистраткину суд избрал мера пресечения в виде заключения под стражу. Они отправятся в СИЗО до 22 декабря, передает "Интерфакс".
Им инкриминируют нарушение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 217 УК РФ).
По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Егоршин – владелец предприятия, Нистраткин – генеральный директор.
Как сообщал "Курьер.Среда", 22 октября в Шиловском районе Рязанской области на территории государственного предприятия "Завод синтетических волокон "Эластик" в помещении, где находится ООО "Разряд", произошел взрыв и возгорание. На месте погибли 16 человек, позже еще один скончался в больнице. Люди только пришли на смену.
По распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина, расследование передано в центральный аппарат ведомства.
25 октября в Рязанской области был объявлен траур. Региональные власти распорядились выплатить семьям погибших по 1 млн рублей.