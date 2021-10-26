Как продлить срок службы умирающего аккумулятора телефона

Есть несколько вариантов для пользователей, когда батареи их телефонов разряжены. Когда вы в последний раз выходили из дома без телефона? И я нет.
В тот момент, когда ваш телефон пропадает, начинается паника. Коснитесь или щелкните, чтобы найти свой телефон, даже если он закопан в месте, где вы не слышите звонок. Когда вы выходите из дома и понимаете, что заряд батареи низкий, что ты можешь сделать? Продолжайте читать, чтобы узнать о нескольких надежных вариантах, пишет Fox News.
Для этого есть режим. И Apple, и Android имеют удобную настройку, специально предназначенную для того, чтобы у вас быстро не закончился заряд батареи, и ее относительно легко включить. Эти режимы с низким энергопотреблением временно отключают приложения, функции и процессы, которые разряжают батарею больше всего.
Вы можете включить его вручную, и он автоматически выключится, когда ваш телефон снова зарядится.
Предупреждение: в этом режиме ваш телефон не будет в лучшем виде. Для начала, если ваш телефон подключен к сети 5G, он вернется в режим 4G. Ваш телефон не будет так часто проверять электронную почту или обновлять новости, погоду и другие приложения.
«Привет, Siri» и «Окей, Google» не работают. Ваши заметки, фотографии, и встречи также не будут синхронизироваться с облаком, пока вы не зарядите не менее 80 процентов. Тем не менее, это полезно в крайнем случае.
Приложения - одни из самых серьезных убийц батареи. Коснитесь или щелкните здесь, чтобы узнать, какие приложения больше всего разряжают аккумулятор и память вашего телефона.
Включение режима низкого энергопотребления на iPhone:
Откройте «Настройки»> «Батарея».
Сдвиньте переключатель рядом с режимом низкого энергопотребления вправо, чтобы включить его.
В iOS 9 и более поздних версиях вы будете получать уведомления, когда уровень заряда батареи достигнет 20% и 10%. Вы получите возможность включить режим низкого энергопотребления одним нажатием.
Включение режима энергосбережения на Android:
Версия этого режима энергосбережения для Android называется режимом энергосбережения и доступен для ОС Android 5.0 и более поздних версий.
Для Samsung Galaxy:
Откройте «Настройки»> «Выбрать аккумулятор и уход за устройством».
Выберите режим энергосбережения.
Сдвиньте переключатель рядом с режимом энергосбережения вправо, чтобы включить его. Есть много производителей Android, каждый со своими шагами и процессами. Шаги вашей модели могут быть разными.
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Другие способы продлить срок службы батареиХотя эти режимы экономии заряда батареи сэкономят больше всего заряда, они отключают некоторые функции, которые вы, возможно, захотите использовать. Воспользуйтесь этими советами, чтобы сэкономить заряд батареи, но не хотите сразу переходить в режим низкого энергопотребления.
Уменьшите яркость: чем ярче экран, тем больше уходит заряда батареи. Уменьшите яркость экрана, чтобы сэкономить немного. Чтобы уменьшить яркость на iPhone, откройте «Настройки» и выберите «Дисплей и яркость». Сдвиньте переключатель под Яркость влево, чтобы уменьшить его. Если вы хотите сделать его ярче, сдвиньте переключатель вправо.
Для Android откройте «Настройки» и выберите «Дисплей». Сдвиньте переключатель влево, чтобы уменьшить яркость, или вправо, чтобы увеличить ее. Уведомления об ограничении: постоянные звонки, пинги и выборка данных потребляют много энергии. Отключите уведомления о ненужных приложениях, чтобы уделять себе больше времени.
Вы можете отключить уведомления для определенного приложения на iPhone прямо с домашнего экрана или экрана блокировки. Потяните вниз экран уведомлений на вашем iPhone, чтобы увидеть список последних.
Коснитесь и удерживайте уведомление, затем коснитесь трех точек в правом верхнем углу. Откроется всплывающее окно с несколькими вариантами. Выберите «Выключить», чтобы полностью их остановить.
Вы можете выполнить те же действия на телефоне Android. Проведите вниз по панели уведомлений, чтобы увидеть список своих уведомлений.
Нажмите и удерживайте тот, который хотите отключить, и нажмите «Отключить уведомления».
Вы также можете долго нажимать на уведомление, когда оно происходит, а затем коснуться шестеренки настроек, чтобы перейти непосредственно к настройкам уведомлений.
Отключите второстепенные функции: каждая дополнительная функция, которую вы используете, например Bluetooth и Wi-Fi, разряжает вашу батарею. Выключите их, если вы их не используете.
Попробуйте режим полета: этот параметр отключает сотовую и беспроводную связь вашего телефона. Если вам нужно сэкономить заряд батареи, включите его, а затем снова выключите, чтобы позвонить или отправить сообщение.
Контролируйте температуру: поддерживайте постоянную температуру вашего телефона. Если вы находитесь в машине, а ваш телефон стоит на пассажирском сиденье в лучах солнечных лучей, вы заметите, насколько быстрее разряжается ваша батарея.
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