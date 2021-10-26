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Кто станет следующим Джеймсом Бондом: красавчик Netflix обогнал Тома Харди

9:00:1410/25/2021,СТЕФАН KYRIAZIS
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Первыми фаворитами были Идрис Эльба и Том Хиддлстон, но с тех пор к гонке присоединились многие известные актеры и несколько неожиданных темных лошадок.

Новые актеры пробуются на роль легендарного Джеймса Бонда, агента 007. Фото: Pixabay

Гонка за замену Дэниела Крейга в качестве следующего Джеймса Бонда официально началась с горячих фаворитов Тома Харди и Ричарда Мэддена, но букмекеры и режиссеры должны посмотреть, кого хочет публика, с другим популярным актером Netflix, явным фаворитом.

Теперь, когда Дэниел Крейг официально ушел в отставку как агент 007 после «Нет времени умирать», все взоры сосредоточены на будущем. Гонка была долгой, первые лидеры появились после выхода SPECTER в 2015 году. Первыми фаворитами были Идрис Эльба и Том Хиддлстон, но с тех пор к гонке присоединились многие известные актеры и несколько неожиданных темных лошадок. Однако почти год у публики был свой явный фаворит.

В настоящее время букмекеры пребывают в смятении после того, как звезда Nexflix Том Хоппер выстрелил вперед. Актер Академии Амбрелла появился из ниоткуда, получив шанс 3/1 на замену Крейгу. Однако это не выбор публики, пишет EXPRESS.

Ричард Мэдден также снова на гребне волны: неминуемый выпуск блокбастера Marvel «Вечные» снова поднимает его популярность после «Игры престолов» и «Телохранителя».

Перед выходными Уильям Хилл связал Мэддена с Томом Харди 4/1 - но это еще одна звезда, которую фанаты хотят видеть в знаменитом смокинге.
В то время как супремор Бонда Барбара Брокколи держит сверхсекретный шорт-лист Джеймса Бонда близко к груди, фанаты очень громко высказываются в Интернете о своем выборе.

В новом крупном отчете были рассмотрены все данные из сообщений в социальных сетях, и был обнаружен явный победитель, и это прорывный кусок Бриджертона от Netflix.

Анализируя каждый твит, написанный о 16 актерах, наиболее тесно связанных с работой, с точки зрения положительных / отрицательных настроений в каждом твите, общего количества твитов, вирусных твитов и взаимодействий, анализ облигаций OLBG показывает, что Рег-Жан Пейдж - безудержный фаворит среди фанатов.
Впереди идет Пейдж, за ним Эльба, а затем Эйден Тернер из Poldark и Сэм Хьюэн из Outlander.

Что интересно, фавориты букмекеров, такие как Харди и Мэдден, сильно отстают - семь и четырнадцать соответственно.

Лашана Линч, которая появилась как агент 007 в «Нет времени умирать», за последние два года привлекла наибольшее количество откровенных твитов. Тем не менее, имя лондонской актрисы, похоже, разделяет мнения по поводу роли, в результате чего она занимает десятое место в списке 16 самых обсуждаемых актеров, претендующих на роль.
Брокколи также высказался публично, заявив, что Бонд останется мужчиной в будущих воплощениях. Вместо этого продюсер настаивал на разработке новых франшиз боевиков для звезд женского пола, а не на смене пола уже существующей.

Пока мы все ждем, кто станет следующим агентом 007, Пейдж будет менять современных шпионов на мечи и колдовство в последней попытке перезапустить франшизу Dungeons and Dragons.

Предыдущие проекты, основанные на популярной ролевой настольной игре, такие как фильм 2000 года с Джереми Айронсом, Торой Берч и Марлоном Уайансом, бесследно исчезли.

Тем не менее, у этого есть впечатляющий состав, который также включает в себя главу «Звездного пути» и «Чудо-женщину» Криса Пайна и Мишель Родригес из «Форсаж» с Грантом, объявленным главным злодеем.

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кинофильмактерТом ХардиДжеймс Бонд
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