Лучшая еда для долгой жизни и здорового старения: в чем источники долголетия, рассказала диетолог

Как прожить дольше - это общая проблема. Все мы хотим прожить долгую, здоровую и счастливую жизнь. Диетолог посоветовал, какие продукты лучше добавить в свой рацион, чтобы увеличить продолжительность жизни, пишет EXPRESS.
Хотя мы знаем, что одни продукты вредны для нас, но также верно и то, что многие другие полезны для нас, полны питательных веществ, которые полезны для организма и помогают ему поддерживать здоровье. Какие продукты нужно есть больше?
Какие продукты способствуют долголетию?Неудивительно, что давний совет употреблять много фруктов и овощей по-прежнему является лучшим способом увеличить продолжительность жизни с помощью своего рациона.
Рози Миллен, диетолог из Лондона, работающая с Bio-Kult, рекомендует: «Фрукты и овощи!»
Эксперт по питанию сказал: «Все они - источник питательных веществ, каждый из которых предлагает множество жизненно важных витаминов и минералов, необходимых организму для функционирования и функционирования.
Эксперт также недавно посоветовал британцам, какие витамины и добавки лучше всего принимать осенью и зимой.
Рози призвала британцев, желающих поправить свое здоровье, «съесть радугу». Она сказала: «Я всегда за то, чтобы съесть восемь порций с упором на овощи».
Антиоксиданты - еще одно вещество, способствующее здоровому старению, предотвращая окисление. Окисление может производить свободные радикалы, которые затем могут повредить клетки организма. Рози сказала: «Антиоксиданты содержатся во фруктах, овощах, орехах и семенах. Они нейтрализуют свободные радикалы, тем самым снижая окислительный стресс».
Что такое продукты с высоким содержанием антиоксидантов?
- Орех пекан.
- Черника.
- Темный шоколад.
- Клубника.
- Дереза.
- Артишок.
- Малина.
- Красная капуста.
- Капуста.
- Свекла.
- Шпинат.
- Бобы.
Рози также рекомендовала увеличить потребление коллагена. Способствуя молодому внешнему виду, он также помогает сохранить здоровье суставов, что необходимо с возрастом.
«Коллаген также является белком номер один, который нужно потреблять при эстетических проблемах старения», - сказала она. Это уменьшает появление морщин и помогает коже выглядеть пухлой».
Продукты с высоким содержанием коллагена.
- Костный бульон.
- Курица.
- Морепродукты.
- Яичный белок.
- Чеснок.
- Бобы.
- Помидоры.
- Болгарский перец.
- Ягоды.
- Тропические фрукты.
Рози также обсуждала продукты для снижения высокого кровяного давления и холестерина. Она сказала: «Жирная рыба, такая как лосось, поможет снизить и то, и другое. Исследования показывают, что жирные кислоты Омега-3 помогают снизить кровяное давление и уровень холестерина».
Жирные кислоты омега-3 - это то, что нужно организму для функционирования, и они также полезны для здоровья.