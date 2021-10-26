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Лучшая еда для долгой жизни и здорового старения: в чем источники долголетия, рассказала диетолог

7:30:5110/25/2021,ЭМИЛИ ХОДЖКИНА
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Неудивительно, что давний совет употреблять много фруктов и овощей по-прежнему является лучшим способом увеличить продолжительность жизни с помощью своего рациона.

Рози призвала британцев, желающих поправить свое здоровье, «съесть радугу».  Фото: Pixabay

Как прожить дольше - это общая проблема. Все мы хотим прожить долгую, здоровую и счастливую жизнь. Диетолог посоветовал, какие продукты лучше добавить в свой рацион, чтобы увеличить продолжительность жизни, пишет EXPRESS.
Хотя мы знаем, что одни продукты вредны для нас, но также верно и то, что многие другие полезны для нас, полны питательных веществ, которые полезны для организма и помогают ему поддерживать здоровье. Какие продукты нужно есть больше?

Какие продукты способствуют долголетию?

Неудивительно, что давний совет употреблять много фруктов и овощей по-прежнему является лучшим способом увеличить продолжительность жизни с помощью своего рациона.

Рози Миллен, диетолог из Лондона, работающая с Bio-Kult, рекомендует: «Фрукты и овощи!»

Эксперт по питанию сказал: «Все они - источник питательных веществ, каждый из которых предлагает множество жизненно важных витаминов и минералов, необходимых организму для функционирования и функционирования.

Эксперт также недавно посоветовал британцам, какие витамины и добавки лучше всего принимать осенью и зимой.

Рози призвала британцев, желающих поправить свое здоровье, «съесть радугу». Она сказала: «Я всегда за то, чтобы съесть восемь порций с упором на овощи».

Антиоксиданты - еще одно вещество, способствующее здоровому старению, предотвращая окисление. Окисление может производить свободные радикалы, которые затем могут повредить клетки организма. Рози сказала: «Антиоксиданты содержатся во фруктах, овощах, орехах и семенах. Они нейтрализуют свободные радикалы, тем самым снижая окислительный стресс».

Что такое продукты с высоким содержанием антиоксидантов?


  • Орех пекан.
  • Черника.
  • Темный шоколад.
  • Клубника.
  • Дереза.
  • Артишок.
  • Малина.
  • Красная капуста.
  • Капуста.
  • Свекла.
  • Шпинат.
  • Бобы.

Рози также рекомендовала увеличить потребление коллагена. Способствуя молодому внешнему виду, он также помогает сохранить здоровье суставов, что необходимо с возрастом.

«Коллаген также является белком номер один, который нужно потреблять при эстетических проблемах старения», - сказала она. Это уменьшает появление морщин и помогает коже выглядеть пухлой».

Продукты с высоким содержанием коллагена.


  • Костный бульон.
  • Курица.
  • Морепродукты.
  • Яичный белок.
  • Чеснок.
  • Бобы.
  • Помидоры.
  • Болгарский перец.
  • Ягоды.
  • Тропические фрукты.

Рози также обсуждала продукты для снижения высокого кровяного давления и холестерина. Она сказала: «Жирная рыба, такая как лосось, поможет снизить и то, и другое. Исследования показывают, что жирные кислоты Омега-3 помогают снизить кровяное давление и уровень холестерина».

Жирные кислоты омега-3 - это то, что нужно организму для функционирования, и они также полезны для здоровья.

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