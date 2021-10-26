Сокрушительная магнитная буря конца октября 2021: как пережить геособытие метопатам

В конце октября метеозависимым людям нужно быть готовым к ухудшению состояния. Согласно прогнозам, самым неблагоприятным днем окажется 25 октября. Активность магнитной бури и ее колебаний достигнет пика, что серьезно повлияет на самочувствие людей. Дни в период с 26 по 31 октября будут слабее по своему влиянию, однако 30 октября активность магнитных бурь может увеличиться, как и их продолжительность.
Всю предстоящую неделю старайтесь беречь себя от воздействия стрессовых факторов, например, от проявления агрессии, от негативного влияния окружающих, от любых критически важных дел. Уделите особенно внимание своему телу и нервной системе. больше бывайте на свежем воздухе, поскольку он очень полезен для работы мозга и кровообращения. Замените кофе на успокаивающий травяной чай, откажитесь от кофе. начинайте утро с небольшой разминки или зарядки, а поездку на транспорте на время замените пешей утренней прогулкой.
Влияние магнитных бурь может быть выражено разного рода симптоматикой, например, головными болями и головокружениями, потемнением в глазах, обмороками, агрессией и раздражением, плохим сном и скачками артериального давления. Для беременных и людей, наблюдающих повышенное и пониженное давление этот период будет наиболее заметен. Старайтесь всегда находиться рядом с близкими или теми людьми, которым доверяете. Если ваше состояние ухудшается — обратитесь к врачу.
Чтобы избежать чрезмерно сильного влияния магнитных бурь на вашу жизнь, в период с 25 по 31 октября старайтесь не посещать людные мероприятия с большим количеством алкоголя, не пейте тонизирующие нервную систему напитки, старайтесь правильно питаться и пить больше воды. Избегайте морального и физического перенапряжения, больше отдыхайте и меньше концентрируйтесь на тяжелой умственной и физической работе. Откажитесь от деловых и романтических встреч и отведите какое-то количество времени на уход за собой.