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Желтеют, слоятся и отваливаются: о каком заболевании «кричат» ногти на ногах?

9:30:4010/25/2021,MIRANDA SLADE
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Если не лечить проблему стопы, это может привести к быстрому ухудшению состояния, а у некоторых людей может возникнуть риск потери стопы. Так что не откладывайте обращение за медицинской помощью.

У некоторых людей с диабетом ногти могут стать желтыми. Фото: Pixabay

Диабет поражает почти пять миллионов британцев, но, по оценкам, еще около 15 миллионов находятся в «группе риска» развития диабета 2 типа. Диабет может повредить ваши ноги и, в самых серьезных случаях, привести к ампутации. Какие симптомы диабета у ваших ног?

Ваши ногти могут многое рассказать о вашем здоровье даже до того, как вы почувствуете себя плохо. Изменения ногтей на ногах могут быть даже предупреждением о диабете. Знаете ли вы, какие симптомы диабета нужно отслеживать в ногах?

В самых серьезных случаях проблемы с ногами из-за диабета могут привести к ампутации стопы, пишет EXPRESS.

Поэтому, если вы заметили какие-либо предупреждающие признаки, как можно скорее обратитесь за медицинской помощью.

Может ли пожелтение и выпадение ногтей на ногах быть признаком диабета?

Ногти на пальцах рук и ног состоят из кератина, и состояние ногтей может многое рассказать о вашем здоровье в целом.
Изменения ногтей могут даже указывать на наличие серьезного основного заболевания, такого как диабет, псориаз или заболевание щитовидной железы.

У некоторых людей с диабетом ногти могут стать желтыми.

Это может быть результатом того, как диабетики расщепляют сахар и как это влияет на уровень коллагена в ваших ногтях.

Однако это также может быть связано с грибковой инфекцией.
Люди с диабетом подвергаются более высокому риску развития инфекции, называемой онихомикозом.

Онихомикоз может вызвать пожелтение, ломкость и выпадение ногтей.

Поскольку диабет может затруднить заживление порезов и ран на ногах, людям с диабетом настоятельно рекомендуется ухаживать за ногами, в том числе подстригать ногти на ногах и содержать их в чистоте.

Если затвердевший желтый ноготь на ноге врезался в ногу человека, а образовавшаяся рана не зажила, это могло вызвать бактериальную инфекцию, которая в конечном итоге могла привести к ампутации.

По этой причине вам следует обратиться к врачу, если у вас постоянно желтеют ногти на ногах.

Если вам поставили диагноз диабет или сказали, что вы подвержены риску диабета 2 типа, не игнорируйте первые признаки инфекции ногтей.

Поговорите со своим врачом или фармацевтом, который сможет помочь вам с противогрибковыми препаратами, чтобы предотвратить обострение инфекции.

Каковы все возможные признаки диабета на ногах? Людям с диабетом следует ежегодно проходить осмотр у специалистов по защите стопы.

Тем не менее, Diabetes UK рекомендует проверять свои ноги каждый день на предмет повреждений, связанных с диабетом.

Обнаружение первых признаков каких-либо проблем может предотвратить ухудшение состояния.

«Срочными» считаются четыре симптома:


  • Ваши ступни меняют цвет или форму.
  • Горячие или холодные ноги.
  • Волдыри или порезы, которые вы видите, но не чувствуете.
  • Сильный запах из открытой раны.

Если у вас есть какие-либо из них, вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью либо к своему врачу, либо к вашей команде по защите диабетической стопы.

Ожидая разговора с медиком, снимите вес с ног и держите их в приподнятом положении.

Если ваш обычный врач или бригада по защите стопы недоступны, отправляйтесь в ближайший медицинский центр в нерабочее время.

Если не лечить проблему стопы, это может привести к быстрому ухудшению состояния, а у некоторых людей может возникнуть риск потери стопы. Так что не откладывайте обращение за медицинской помощью.

Кроме того, следующие 10 симптомов на ступнях и голенях также могут быть предупреждающим знаком для диабетиков.


  • Булавки и иглы.
  • Жжение.
  • Тупые боли.
  • Блестящая кожа.
  • Выпадение волос на ногах или ступнях.
  • Онемение.
  • Припухлость.
  • Ноги не потеют.
  • Порезы или язвы не заживают.
  • Спазмы в икрах

Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, вам следует обратиться к терапевту.

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диабетногтисимптомы
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