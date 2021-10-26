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27 октября - праздник Яхромской иконы Божией Матери: история святыни и почему к ней не иссякает поток верующих

3:30:1410/26/2021,София Мальцева
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Cвятой Косма установил монастырь в честь Успения Пресвятой Девы Марии, поместив в нем Яхромскую икону.

Икона "Богоматерь Яхромская". Фото: Severicon.ru

Яхромская икона Богородицы однажды явилась перед юношей Космой, который сопровождал своего хозяина, больного помещика. Косма остановился, чтобы передохнуть на берегу реки Яхром, рядом со Владимиром, а больной уснул. В какой-то момент Косма вдруг заметил яркое свечение, исходящий от ближнего дерева, и услышал голос: “Внимай и пойми слова жизни. Живите богоугодной жизнью и ищите радости праведных, и тогда вы будете наслаждаться вечными благословениями”. Оказалось, что это свечение было от иконы Успения Пресвятой Богородицы.

По внутреннему велению, Косма взял в руки икону и положил ее на своего учителя, который тут же исцелился. После чего срок рабства Космы истек, и он направился в Киево-Печерский монастырь. Там он принял постриг и всех удивил своими собственными духовными познаниями и усилиями.

Через несколько лет ангел повелел святому Косме возвратиться на то место, где он однажды нашел икону. Подойдя к этому месту, он взял чудотворную икону с собой на берег реки Яхром. В это мгновение помещение наполнилось светом. И святой Косма установил монастырь в честь Успения Пресвятой Девы Марии, поместив в нем Яхромскую икону.

Когда разгорелась революция, то Космину обитель закрыли. При этом каменные храмы, построенные в 17 веке сохранились. В 1990 году обитель начали возрождать, благодаря стараниям местных жителей. Сегодня это действующий монастырь, в котором хранятся мощи Космы Яхромского, а также копия Яхромской иконы Богородицы.

Традиционно перед образом молятся об избавлении от телесных и душевных страданий.

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православиехристианствопраздникиЯхромская икона Богородицы
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