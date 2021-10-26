Что нужно успеть сделать в последнее лунное затмение 19 ноября 2021 года: точное время редкого астрономического явления

Лунные затмения — по-настоящему красивые и редкие космические явления. Они происходят, когда Луна входит в теневой след от Земли. Подобное космическое явление оказывает сильное влияние на жизнь людей. Лунное затмение, в отличие от солнечного, начинает негативно влиять на эмоциональное и физическое состояние человека, может принести апатию, отсутствие желания выполнять даже простейшие задачи, а также может принести плохое самочувствие. Влияние на эмоциональную сферу особенно заметно, поскольку после подобного косвенного вмешательства со стороны космоса многие события в жизни человека, подверженного влиянию, могут резко измениться.
Последнее в уходящем году затмение произойдет 19 ноября в 12:02 по московскому времени. Текущее астрономическое явление может сильно повлиять на финансовое состояние, поскольку задевает ось Тельца и Скорпиона, являющихся покровителями обладания и богатства. Астрологи рекомендуют не брать кредитов и иных займов, не давать в долг и не брать самим, иначе вы сильно рискуете подорвать свое финансовое положение. Если у вас есть лишние сбережения, то самым удачным решением будет вложить их в какое-то дело или инвестировать.
Путешествия в другие страны и просто дальние поездки не желательно проводить без своей второй половинки. Такое решение может серьезно навредить отношениям и посеять между партнерами семена раздора. Проведите время вместе, сходите на свидание или прогулку, пробудите былую влюбленность и все будет замечательно.
День затмения благоволит семье, а это значит, что его стоит провести в кругу близких, семьи. Организуйте хороший вкусный ужин, проведите вечер за интересной беседой или совместным просмотром фильма. Чувство любви и близости к ближнему всегда позитивно влияет на человека и на дальнейшие события в его жизни.