Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
25.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что нужно успеть сделать в последнее лунное затмение 19 ноября 2021 года: точное время редкого астрономического явления

9:15:0710/25/2021
0

Лунные затмения всегда считались редкими и красивыми астрономическими явлениями. Однако не все люди знают, какую роль затмения играют в жизни людей и что нужно делать, чтобы избежать негативного влияния.

Последнее затмение уходящего года состоится 19 ноября. Фото: Pixabay.com
Последнее затмение уходящего года состоится 19 ноября. Фото: Pixabay.com

Лунные затмения — по-настоящему красивые и редкие космические явления. Они происходят, когда Луна входит в теневой след от Земли. Подобное космическое явление оказывает сильное влияние на жизнь людей. Лунное затмение, в отличие от солнечного, начинает негативно влиять на эмоциональное и физическое состояние человека, может принести апатию, отсутствие желания выполнять даже простейшие задачи, а также может принести плохое самочувствие. Влияние на эмоциональную сферу особенно заметно, поскольку после подобного косвенного вмешательства со стороны космоса многие события в жизни человека, подверженного влиянию, могут резко измениться.

Последнее в уходящем году затмение произойдет 19 ноября в 12:02 по московскому времени. Текущее астрономическое явление может сильно повлиять на финансовое состояние, поскольку задевает ось Тельца и Скорпиона, являющихся покровителями обладания и богатства. Астрологи рекомендуют не брать кредитов и иных займов, не давать в долг и не брать самим, иначе вы сильно рискуете подорвать свое финансовое положение. Если у вас есть лишние сбережения, то самым удачным решением будет вложить их в какое-то дело или инвестировать.

Путешествия в другие страны и просто дальние поездки не желательно проводить без своей второй половинки. Такое решение может серьезно навредить отношениям и посеять между партнерами семена раздора. Проведите время вместе, сходите на свидание или прогулку, пробудите былую влюбленность и все будет замечательно.

День затмения благоволит семье, а это значит, что его стоит провести в кругу близких, семьи. Организуйте хороший вкусный ужин, проведите вечер за интересной беседой или совместным просмотром фильма. Чувство любви и близости к ближнему всегда позитивно влияет на человека и на дальнейшие события в его жизни.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ноябрьзатмениелунное затмение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как влияет на вас лунное затмение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что нужно успеть сделать в последнее лунное затмение 19 ноября 2021 года: точное время редкого астрономического явления
9:15:07 10/25/2021
Что нужно успеть сделать в последнее лунное затмение 19 ноября 2021 года: точное время редкого астрономического явления
Кто станет следующим Джеймсом Бондом: красавчик Netflix обогнал Тома Харди
9:00:14 10/25/2021
Кто станет следующим Джеймсом Бондом: красавчик Netflix обогнал Тома Харди
Каким будет мир после пандемии коронавируса: прогнозы врачей о последствиях
8:30:08 10/25/2021
Каким будет мир после пандемии коронавируса: прогнозы врачей о последствиях
Дни для получения материнского капитала по лунному календарю в ноябре и декабре 2021 года: лучшие и худшие даты
8:15:31 10/25/2021
Дни для получения материнского капитала по лунному календарю в ноябре и декабре 2021 года: лучшие и худшие даты
Как продлить срок службы умирающего аккумулятора телефона
8:00:58 10/25/2021
Как продлить срок службы умирающего аккумулятора телефона
Лучшая еда для долгой жизни и здорового старения: в чем источники долголетия, рассказала диетолог
7:30:51 10/25/2021
Лучшая еда для долгой жизни и здорового старения: в чем источники долголетия, рассказала диетолог
Сокрушительная магнитная буря конца октября 2021: как пережить геособытие метопатам
7:15:29 10/25/2021
Сокрушительная магнитная буря конца октября 2021: как пережить геособытие метопатам
Сокращение госпитализации после операции: как сказывается на здоровье скорый уход домой?
7:00:01 10/25/2021
Сокращение госпитализации после операции: как сказывается на здоровье скорый уход домой?
В Европе ожидают снижения числа заболевших коронавирусом к Рождеству. Введут или нет усиленные ограничения?
6:30:30 10/25/2021
В Европе ожидают снижения числа заболевших коронавирусом к Рождеству. Введут или нет усиленные ограничения?
Западный зодиакальный гороскоп для каждого знака на 2022 год: что великого ожидает каждого
6:15:03 10/25/2021
Западный зодиакальный гороскоп для каждого знака на 2022 год: что великого ожидает каждого