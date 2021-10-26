«Яхромская»: лик Богоматери обладает чудодейственной силой, исцеляет от самых тяжких и даже неизлечимых болезней. Молитва

Яхромский образ Богородицы - один из самых почитаемых в православной церкви, который наделен чудотворными действиями и способен исцелять. По легенде эту святыню обнаружил юноша по имени Косма в 15 веке. Однажды он сопровождал тяжело больного человека и по дороге решил передохнуть рядом с рекою Яхромою, находящейся рядом с городом Владимиром.
Во время привала больной мужчина уснул. А Косма долго не мог погрузиться в сон. Вдруг он увидел легкое свечение, которое становилось все ярче и превратилось в яркий свет. Он привстал и услышал голос, который наставлял его, прислушаться к своему сердцу и жить, творя добро. И в этот момент на дереве, под которым был Косма, появилась икона. Косма решил взять в руки святой лик и пошел с ним к больному, который тут же исцелился, когда он к нему притронулся.
Косма строго выполнял поручения Богородицы. Он стал жить праведно и по заповедям, принял монашество. А у реки - где нашлась когда-то икона – построил храм Успения Богородицы, куда поместил Святой образ.
До сих пор чудесный образ находится в этой обители, которая была переименована в Свято-Успенский Косьмо-Яхромський монастырь. И христиане могут приехать сюда, чтобы самим посмотреть на чудотворный лик Богородицы.
Считается, что Яхромская икона Богородицы помогает исцелять от разных болезней тела и души. Много веков верующие люди обращаются к ней за исцелением. В искренней молитве ее просят при тяжелых или хронических заболеваниях. Если искренне к ней помолиться, то она обязательно помогает облегчить симптомы.