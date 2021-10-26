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Инфекционист Чуланов: Пик четвертой волны коронавируса в России пока не достигнут

5:42:3410/26/2021
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Специалист в очередной раз подтвердил важность вакцинации.

Только вакцинация сможет ослабить эффект четвертой волны коронавируса. Фото: PIxabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов, рассказал, что за последнее время на территории РФ фиксируется резкий подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Интерфакс» передает слова эксперта, что сейчас высокая заболеваемость в стране напрямую связана с доминированием штамма-дельта, который увеличивает вероятность смерти на 132 процента. Профессор добавил, что для граждан, которые инфицированы именно индийским вариантом вируса, риск госпитализации увеличивается сразу на 108 процентов, а вероятность попасть в реанимационное отделение на 234 процента.

Также Чуланов отметил, большой прирост заболевших образовался по причине того, что в России так и не удалось достигнуть коллективного иммунитета в 80 процентов. Только при достижении данной отметки, можно ожидать значимый результат. Возможность, главное, у России есть, так как ведется активная вакцинация, но граждане отказываются, ссылаясь на мнение со стороны друзей и знакомы. Также в интернете существует огромное количество непроверенной и информации, которая вводит в заблуждение людей.

Специалист подчеркнул важность прохождения вакцинации и заявил, что получение прививки – это единственный способ остановить распространение инфекции

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