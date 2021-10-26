Инфекционист Чуланов: Пик четвертой волны коронавируса в России пока не достигнут

Инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов, рассказал, что за последнее время на территории РФ фиксируется резкий подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией.
«Интерфакс» передает слова эксперта, что сейчас высокая заболеваемость в стране напрямую связана с доминированием штамма-дельта, который увеличивает вероятность смерти на 132 процента. Профессор добавил, что для граждан, которые инфицированы именно индийским вариантом вируса, риск госпитализации увеличивается сразу на 108 процентов, а вероятность попасть в реанимационное отделение на 234 процента.
Также Чуланов отметил, большой прирост заболевших образовался по причине того, что в России так и не удалось достигнуть коллективного иммунитета в 80 процентов. Только при достижении данной отметки, можно ожидать значимый результат. Возможность, главное, у России есть, так как ведется активная вакцинация, но граждане отказываются, ссылаясь на мнение со стороны друзей и знакомы. Также в интернете существует огромное количество непроверенной и информации, которая вводит в заблуждение людей.
Специалист подчеркнул важность прохождения вакцинации и заявил, что получение прививки – это единственный способ остановить распространение инфекции