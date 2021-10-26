В Набережных Челнах после взрыва в пятиэтажке двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

На 26 октября стало известно о двух пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах. Они находятся в тяжелом состоянии, одного из них, подростка, хотят эвакуировать в Казанскую больницу. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Всего на данный момент выявлено 4 пострадавших, один человек погиб. Троих госпитализировали: состояние подростка 2004 года рождения оценивается как тяжелое. В настоящее время готовится его эвакуация в медицинскую организации Казани, для него будет организована телемедицинская консультация специалистов федерального центра Минздрава России. Пострадавший 1951 года рождения также в тяжелом состоянии продолжит получать медпомощь в больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов.
Напомним, «Курьер.Среда» сообщал о том, что 5 октября на улице Татарстан в Набережных Челнах в жилом доме взорвался газ. Количество пострадавших и погибших уточняется. Рассыпались шесть квартир, из-под обломков вытащили четырех человек, в том числе хозяина взорвавшейся квартиры. Скончалась одна жительница дома, молодая девушка.