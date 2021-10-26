Мурашко: 11% зараженных коронавирусом лежат в больнице в тяжелом состоянии

Порядка 270 тыс. пациентов с коронавирусом в России сейчас лежат в ковидных госпиталях. В тяжелом состоянии из них находятся свыше 10%, сообщил 26 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня госпитализированных пациентов 268,5 тыс. Прирост за неделю составил 5,3%", - отметил глава минздрава на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
В структуре госпитализированных 11% человек находятся в тяжелом состоянии, уточнил Мурашко.
"Анализируя статистику и течение заболевания, мы видим, что те пациенты, которые своевременно не начинают лечение на вторые сутки, к сожалению, имеют высокий риск осложнения течения заболевания, в том числе тяжелого течения", - оценил он.
Максимально тяжело ковид протекает у тех пациентов, кто не поставил прививку, особенно с артериальной гипертонией, ожирением и сахарным диабетом. Мурашко подчеркнул, что они "первыми должны пройти вакцинацию".
По словам Мурашко, сейчас в стране свыше 1,3 млн человек болеют коронавирусной инфекцией. Это больше пика заболеваемости 2020 года. В России сейчас занято почти 90% коек в ковидных госпиталях.