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Мурашко: 11% зараженных коронавирусом лежат в больнице в тяжелом состоянии

12:47:2410/26/2021
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В России сейчас занято почти 90% коек в ковидных госпиталях. Сейчас болеют гораздо больше, чем на пике заболеваемости 2020 года.

Более 10% госпитализированных в РФ пациентов с COVID находятся в тяжелом состоянии. Фото: Минздрав Новосибирской области

Порядка 270 тыс. пациентов с коронавирусом в России сейчас лежат в ковидных госпиталях. В тяжелом состоянии из них находятся свыше 10%, сообщил 26 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня госпитализированных пациентов 268,5 тыс. Прирост за неделю составил 5,3%", - отметил глава минздрава на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

В структуре госпитализированных 11% человек находятся в тяжелом состоянии, уточнил Мурашко.

"Анализируя статистику и течение заболевания, мы видим, что те пациенты, которые своевременно не начинают лечение на вторые сутки, к сожалению, имеют высокий риск осложнения течения заболевания, в том числе тяжелого течения", - оценил он.

Максимально тяжело ковид протекает у тех пациентов, кто не поставил прививку, особенно с артериальной гипертонией, ожирением и сахарным диабетом. Мурашко подчеркнул, что они "первыми должны пройти вакцинацию".

По словам Мурашко, сейчас в стране свыше 1,3 млн человек болеют коронавирусной инфекцией. Это больше пика заболеваемости 2020 года. В России сейчас занято почти 90% коек в ковидных госпиталях.

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