Чего ждать от коронавируса этой зимой? Оптимистичный и плохой сценарии развития ситуации

Новое моделирование предполагает, что этой зимой Великобритания, вероятно, столкнется с серьезной волной инфекций COVID-19, госпитализаций и смертей.
Даже при наличии программы ревакцинации до 100000 человек могут быть госпитализированы с COVID-19 в период с настоящего момента до марта 2022 года при самом пессимистическом сценарии, согласно отчету группы реагирования на COVID-19 Имперского колледжа, который был опубликован сегодня Научная группа по моделированию пандемического гриппа (SPI-M). Тем не менее, по прогнозам, смертность будет примерно в десять раз ниже, что отражает устойчиво высокий уровень защиты, обеспечиваемый всеми вакцинами против наиболее тяжелых форм заболевания, связанного с COVID-19, пишет Medical Xpress.
В отчете резюмируется моделирование 12 сценариев потенциальных траекторий пандемии COVID-19 для этой осени и зимы с описанием инфекций, госпитализаций и смертей. Эти сценарии учитывают различную частоту контактов, снижение естественной и индуцированной вакцинами защиты, внедрение и эффективность бустерных вакцин и вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет.
Текущее число случаев COVID-19 выше, чем в это время в прошлом году, и частота контактов постепенно увеличивается до уровня, предшествующего пандемии. Это может привести к значительному пику числа случаев заболевания в зимний период 2021–2022 годов. В дополнение к нормальному зимнему давлению эта растущая эпидемическая волна может означать, что снова придется принимать решения о том, как расставить приоритеты в больничной помощи .
Оптимистичный и пессимистичный сценарии защиты.В более оптимистичном сценарии нынешние уровни защиты населения в сочетании с введением бустеров должны поддерживать эпидемию на уровнях, аналогичных или более низких, чем наблюдаемые в настоящее время. По прогнозам, это приведет к 43000 госпитализаций (95-процентный вероятный интервал: от 23000 до 72000) и 5000 смертей (95-процентный вероятный интервал: от 3000 до 8000) в период с настоящего момента до марта 2022 года.
При пессимистических предположениях относительно характера контактов, степени и продолжительности иммунитета, группа прогнозировала до 100000 госпитализаций (95-процентный вероятный интервал: от 60 000 до 146 000) и 10 000 смертей (95-процентный вероятный интервал: от 6000 до 14 000) за тот же период времени.
Эти цифры отражают влияние программы повышения давления и ее способность сокращать зимнюю трансмиссию. При контрфактическом предположении об отсутствии программы ревакцинации прогнозировалось, что количество смертей будет в четыре-шесть раз выше, чем цифры выше.
Что касается всех перспективных прогнозов, дальнейшее внедрение вакцины следует прогнозируемому графику, предоставленному всем модельным группам Кабинетом министров. Это предполагало, что в среднем 1,3 миллиона бустерных доз мРНК будут вводиться в неделю клинически уязвимым группам и лицам старше 50 лет, и в среднем 200 000 первых доз вводятся в неделю для лиц в возрасте от 12 до 15 лет.
Важность вакцинации.На момент написания отчета 85 процентов населения Англии старше 12 лет получили одну дозу вакцины, а 79 процентов получили две дозы.
Хотя нынешний вариант Дельта более заразен и вызывает более тяжелое заболевание, чем вариант Альфа в этот раз в прошлом году, успешные программы вакцинации привели к снижению доли случаев, приводящих к госпитализации, тяжелым заболеваниям и смертельным исходам.
Однако иммунитет от вакцинации первой и второй дозами ослабевает. Это подчеркивает важность бустеров, которые будут иметь ключевое значение для снижения числа инфекций и госпитализаций и предотвращения избирательности больниц в оказании медицинской помощи. Несмотря на преимущества бустеров, может потребоваться дальнейшее соблюдение плана B (обязательное ношение маскировки лица в общественных местах, избегание собраний в помещении, поощрение работы из дома), если частота контактов среди населения будет продолжать расти.
Чувствительность к компонентам вакцин.Исследователи предупреждают , что прогнозируемый масштаб зимней волны чувствителен к небольшим изменениям в допущениях относительно эффективности вакцин, включая ускорители, перекрестную защиту от предыдущих инфекций, не Delta, и убывающие из природной и вакцин индуцированной защиты. Он также чувствителен к предполагаемому уровню социального смешения.
Профессор Нил Фергюсон сказал: «Наше исследование показывает, как программа вакцинации COVID-19 в этом году изменилась там, где находится страна, по сравнению с тем, что было год назад. Хотя мы ожидаем, что уровни инфицирования могут оставаться высокими в течение следующих нескольких месяцев, смертность сейчас намного выше. маловероятный исход инфекции. Однако, хотя вакцинация резко снизила риск госпитализации и смерти, наши прогнозы предполагают, что в ближайшие недели или месяцы NHS все еще может оказаться в очень тяжелом состоянии. Жизненно важно, чтобы мы продолжали попытки убедить непривитых людей, которых необходимо защитить с помощью вакцинации, а также ускоренного внедрения бустерных доз, а также первой и второй доз для подростков».
Д-р Марк Багуелин сказал: «Мы показываем, что, хотя давление на систему здравоохранения в течение некоторого времени будет оставаться высоким, бустеры и вакцинация детей в возрасте 12–15 лет должны улучшить ситуацию в течение следующих нескольких месяцев. Мы показали, однако, как эти результаты чувствительны к развертыванию бустерной кампании, и в этом отношении вызывает беспокойство тот факт, что текущая кампания отстает от графика, который мы смоделировали в то время».
Д-р Пабло Перес Гусман сказал: «В отсутствие новых вариантов, суровость зимней волны, вероятно, будет иметь два основных фактора. С одной стороны, успех национальной кампании вакцинации, включая высокий уровень использования бустеров среди - группы риска и первые дозы среди подростков. С другой стороны, сдерживание социальных взаимодействий среди населения в зимний период также будет ключевым моментом».