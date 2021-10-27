Северные Тауриды: с поздней ночи 12 ноября до рассвета 13 ноября

Каждый год в определенное время в небе на расстоянии примерно 80 километров жители Земли могут наблюдать редкое и красивое астрономическое явление — метеорный поток Северных Таурид. Этот звездопад можно смело называть главным звездопадом осени, поскольку начинается он 7 сентября, а заканчивается только 10 декабря. Пик активности Северных Таурид в 2021 году выпадет на 12 и 13 ноября.
Тауриды - это шлейфы частиц кометы Энке. Однако кто-то причисляет их к другому малоизвестному метеориту. Метеорные потоки находятся рядом с созвездием Тельца, являющимся их радиантом. За много сотен лет орбиты Северных Таурид сместились и движение изменилось, из-за чего теперь мы можем четко наблюдать метеорные потоки с Земли. Активность одного метеорного потока оценивается примерно в 7 метеоров в час, а во время пика — до 15 метеоров в час.
Наблюдать Северные Тауриды в ноябре 2021 года будет трудно, поскольку в это же время на небе будет царствовать полнолуние. Его яркость будет перебивать сияние летящих метеоров. Однако попытать удачу можно. Для этого желательно дождаться наступления полуночи и выехать за города туда, где источники искусственного освещения минимальны. Наблюдая за звездопадом, отключите все приборы освещения, в том числе фонарики и мобильные телефоны.
Напомним, что в ноябре 2021 года ожидается несколько сильных по своему влиянию магнитных бурь. Когда их ожидать, сколько они будут длиться и какие меры предпринять, чтобы обезопасить себя, вы можете узнать в нашем материале.