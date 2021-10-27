Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
26.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Северные Тауриды: с поздней ночи 12 ноября до рассвета 13 ноября

7:15:2110/26/2021
0

В ночь с 12 по 13 ноября 2021 года жители Земли смогут наблюдать красивое и редкое астрономическое явление — метеорный поток Северных Таурид.

Северные Тауриды представляют собой несколько небольших потоков метеоров. Фото: Pixaby.com
Северные Тауриды представляют собой несколько небольших потоков метеоров. Фото: Pixabay.com

Каждый год в определенное время в небе на расстоянии примерно 80 километров жители Земли могут наблюдать редкое и красивое астрономическое явление — метеорный поток Северных Таурид. Этот звездопад можно смело называть главным звездопадом осени, поскольку начинается он 7 сентября, а заканчивается только 10 декабря. Пик активности Северных Таурид в 2021 году выпадет на 12 и 13 ноября.

Тауриды - это шлейфы частиц кометы Энке. Однако кто-то причисляет их к другому малоизвестному метеориту. Метеорные потоки находятся рядом с созвездием Тельца, являющимся их радиантом. За много сотен лет орбиты Северных Таурид сместились и движение изменилось, из-за чего теперь мы можем четко наблюдать метеорные потоки с Земли. Активность одного метеорного потока оценивается примерно в 7 метеоров в час, а во время пика — до 15 метеоров в час.

Наблюдать Северные Тауриды в ноябре 2021 года будет трудно, поскольку в это же время на небе будет царствовать полнолуние. Его яркость будет перебивать сияние летящих метеоров. Однако попытать удачу можно. Для этого желательно дождаться наступления полуночи и выехать за города туда, где источники искусственного освещения минимальны. Наблюдая за звездопадом, отключите все приборы освещения, в том числе фонарики и мобильные телефоны.

Напомним, что в ноябре 2021 года ожидается несколько сильных по своему влиянию магнитных бурь. Когда их ожидать, сколько они будут длиться и какие меры предпринять, чтобы обезопасить себя, вы можете узнать в нашем материале.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
звездопадноябрь 2021северные тауриды
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будете ли вы наблюдать за метеорным потоком Северных Таурид?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Северные Тауриды: с поздней ночи 12 ноября до рассвета 13 ноября
7:15:21 10/26/2021
Северные Тауриды: с поздней ночи 12 ноября до рассвета 13 ноября
Японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина. Свадьба вызвала протесты и споры
7:00:24 10/26/2021
Японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина. Свадьба вызвала протесты и споры
Этот тест в раннем возрасте покажет, есть ли риск развития цирроза печени из-за алкоголя
6:30:25 10/26/2021
Этот тест в раннем возрасте покажет, есть ли риск развития цирроза печени из-за алкоголя
Точные и особо сильные даты в ноябре и декабре 2021 года для проведения ритуалов на богатство, здоровье и успех в карьере
6:15:22 10/26/2021
Точные и особо сильные даты в ноябре и декабре 2021 года для проведения ритуалов на богатство, здоровье и успех в карьере
Нужна ли ревакцинация, если привитый человек заболел коронавирусом?
6:00:13 10/26/2021
Нужна ли ревакцинация, если привитый человек заболел коронавирусом?
Калькулятор риска коронавируса поможет вам узнать свои риски: новая разработка учёных
5:30:34 10/26/2021
Калькулятор риска коронавируса поможет вам узнать свои риски: новая разработка учёных
Озимые лук и чеснок: посадка по лунному календарю в ноябре в Сибири и южных районах России
4:45:13 10/26/2021
Озимые лук и чеснок: посадка по лунному календарю в ноябре в Сибири и южных районах России
Власти взяли на себя расходы на похороны погибшей при взрыве 5-этажки в Татарстане: С 22-летней девушкой простятся 27 октября
4:01:50 10/26/2021
Власти взяли на себя расходы на похороны погибшей при взрыве 5-этажки в Татарстане: С 22-летней девушкой простятся 27 октября
Сильный ритуал на привлечение денег и удачи в частичное лунное затмение 19 ноября 2021 года
4:00:38 10/26/2021
Сильный ритуал на привлечение денег и удачи в частичное лунное затмение 19 ноября 2021 года
Попова отказалась называть локдауном нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября
3:41:52 10/26/2021
Попова отказалась называть локдауном нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября