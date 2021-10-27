Как коронавирус воздействует на клетки мозга и почему возникает «мозговой туман»?

Команда исследователей, связанных с большим количеством учреждений в Германии, одно во Франции и одно в Испании, нашла доказательства того, что вирус SARS-CoV-2 атакует эндотелиальные клетки мозга. В своей статье, опубликованной в журнале Nature Neuroscience, группа описывает свое исследование мозга людей, умерших от COVID-19, пишет Medical Xpress.
Как неофициальные данные, так и работа групп, изучающих влияние вируса SARS-CoV-2 на человеческий организм, свидетельствуют о неврологических проблемах после инфекции. Пациенты сообщали о потере вкуса или запаха, а некоторые испытали то, что они описывают как мозговой туман. У некоторых даже были инсульты или судороги, и многие испытали замешательство. Однако до сих пор не было никаких физических доказательств того, что вирус атакует клетки мозга, что заставило исследователей предположить, что симптомы являются результатом воспаления в мозге в ответ на инфекцию. В этом новом усилии исследователи обнаружили доказательства того, что вирус атакует эндотелиальные клетки в выстилках капилляров, из которых состоит кровь. Мозговой барьер - первое свидетельство прямого воздействия вируса SARS-CoV-2 на сосуды головного мозга. Результатом таких атак является гибель клеток и блокировка кровотока в головной мозг.
Работа включала изучение эндотелиальных клеток сосудов головного мозга, клеток, выстилающих капилляры гематоэнцефалического барьера, от людей, умерших от COVID-19. Исследователи обнаружили доказательства мертвых клеток, в результате чего образовались так называемые «сосуды-призраки» - капилляры, по которым не может течь кровь, что привело к повреждению мозга из-за кислородного и глюкозного голодания. В частности, они обнаружили, что вирус может расщеплять белок в эндотелиальных клетках, что приводит к гибели клетки и разрушению кровеносного сосуда - процессу, называемому некроптозом.
На более оптимистической ноте исследователи также обнаружили, что некроптоз у мышей можно предотвратить во время инфекции, что предполагает возможность предотвратить его и у людей, надеясь предотвратить множество неврологических симптомов, связанных с инфекциями COVID-19.