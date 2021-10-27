В Бердске закрыли 63 класса в школах из-за коронавируса

27 октября в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 970 жителей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Стоит отметить, что для выявления точного числа заразившихся было взято 437 теста. Также выздоровели и выписались 2493 человека.
На сегодняшний день выявлено 8 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2702 случая коронавирусной инфекции.
В образовательных организациях: заболевших ковид – 104 воспитанника (СОШ - 66, ДС - 38) + 2 сотрудника. Контактных всего 2138, из них школы - 1598, сады - 540. Закрыты по ковиду: 33 группы в дошкольных учреждениях и 63 класса.
По ОРВИ закрыто: 12 групп в детских садах.