Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
27.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирской области за сутки выявили 319 заболевших коронавирусом

9:54:2910/27/2021
0

Всего в Новосибирской области сделано 2 701 820 тестов на коронавирус.

Статистика коронавируса по Новосибирской области. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, как переболевшим ковидом получить QR-код

В Роспотребнадзоре рассказали, как переболевшим ковидом получить QR-кодУченые изобрели первый калькулятор, который позволяет оценивать риски заражения коронавирусомЕщё 152 новости

На 27 октября в регионе зарегистрировано 69 599 случаев коронавируса (+319 за сутки), в том числе у 6 605 детей. 53 312 пациентов полностью выздоровели (+172 за сутки), сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Добавим, что в области скончались одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте от 63 до 80 лет и женщины в возрасте от 58 до 75 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 324 человека.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 279 пациентов, в том числе 42 ребенка. В отделениях реанимации находятся 297 человек. На ИВЛ – 56 пациентов.

Стоит обратить внимание на то, что в Новосибирской области сделано 2 701 820 тестов на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 6 036 обращений.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
статистикановосибирская областьзаболеваемостькоронавирус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Чем вы укрепляете иммунитет в период высокой заболеваемости?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Авиакатастрофа: Разбился в горах летевший из Бердска Ан-22
Магнитная буря 27 октября 2021: два геоудара принесет солнечный ветер в середине недели
В Бердске «красная зона» поликлиники №1 опустела вместе с ведрами для бахил: В разгар четверной волны пандемии коронавируса пациенты рассказали, чего они боятся4
«Он на меня набрасывался»: В Бердске яростный водитель маршрутки №3 накричал на пассажирку и замахивался из-за замечания4

Последние новости

В Новосибирской области за сутки выявили 319 заболевших коронавирусом
9:54:29 10/27/2021
В Новосибирской области за сутки выявили 319 заболевших коронавирусом
В Новороссийске мать и дедушку убили на глазах у подростка
9:50:42 10/27/2021
В Новороссийске мать и дедушку убили на глазах у подростка
В Роспотребнадзоре рассказали, как переболевшим ковидом получить QR-код
9:46:33 10/27/2021
В Роспотребнадзоре рассказали, как переболевшим ковидом получить QR-код
БердскВ Бердске бизнесмен Виктор Голубев впервые точечно построит высотку на месте дома №23 по ул. Ленина. Старую 2-этажку снесут
9:38:18 10/27/2021
В Бердске бизнесмен Виктор Голубев впервые точечно построит высотку на месте дома №23 по ул. Ленина. Старую 2-этажку снесут
БердскВ Новосибирской области птицефабрика экстренно разыскивает сотрудников на 35 вакансий, вахта
9:33:22 10/27/2021
В Новосибирской области птицефабрика экстренно разыскивает сотрудников на 35 вакансий, вахта
В России побит очередной антирекорд смертности от коронавируса
9:32:24 10/27/2021
В России побит очередной антирекорд смертности от коронавируса
В подмосковном Красногорске в многоэтажке произошел взрыв
9:25:01 10/27/2021
В подмосковном Красногорске в многоэтажке произошел взрыв
Израиль разрешит привитым "Спутником V" туристам въезд в страну
9:17:32 10/27/2021
Израиль разрешит привитым "Спутником V" туристам въезд в страну
Правительство выделило 47 млрд рублей в фонд социального страхования для оплаты больничных
9:12:14 10/27/2021
Правительство выделило 47 млрд рублей в фонд социального страхования для оплаты больничных
В Татарстане 80% сотрудников «КАМАЗа» вакцинировались от коронавируса
9:07:23 10/27/2021
В Татарстане 80% сотрудников «КАМАЗа» вакцинировались от коронавируса