В Новосибирской области за сутки выявили 319 заболевших коронавирусом

На 27 октября в регионе зарегистрировано 69 599 случаев коронавируса (+319 за сутки), в том числе у 6 605 детей. 53 312 пациентов полностью выздоровели (+172 за сутки), сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Добавим, что в области скончались одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте от 63 до 80 лет и женщины в возрасте от 58 до 75 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 324 человека.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 279 пациентов, в том числе 42 ребенка. В отделениях реанимации находятся 297 человек. На ИВЛ – 56 пациентов.
Стоит обратить внимание на то, что в Новосибирской области сделано 2 701 820 тестов на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 6 036 обращений.